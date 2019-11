Årets vildeste F1-race: - Den bedste dag i mit liv

Ferrari kørte hinanden af, Pierre Gasly blev toer for Toro Rosso-Honda og publikumsfavoritten Daniel Ricciardo blev straffet for at køre ind i Kevin Magnussen. Så skørt var Brasiliens Grand Prix

Årets mest hæsblæsende Formel 1-grandprix.

Uden sammenligning.

Resultatet fortæller, hvor vildt det var.

Max Verstappen vandt den brasilianske gyser med - og hold nu fast - Pierre Gasly på andenpladsen. Det er franskmandens første podie ...vel at mærke i en Toro Rosso-Honda.

- Den bedste dag i mit liv, skreg den vragede Red Bull-kører over radioen.

Til at begynde med rundede Lewis Hamilton podiet af, men godt en time efter ternet flag blev han hevet af det. Dommerne straffede ham for at køre Alexander Albon af i den dramatiske afslutning. Red Bulls thai-britiske kører havde ellers kurs mod SIT første podie, før han blev knockoutet af verdensmesteren.

Det forfremmede Carlos Sainz Jr. til tredjepladsen efter at have startet sidst og udløser det første podie til spanieren og det første til McLaren siden marts 2014.

Læg dertil, at Kevin Magnussen, trods et skrækkeligt løb for ham, med en omgang igen lå til et enkelt point, før Daniil Kvyat strøg forbi Haas-raceren på langsiden.

Alexander Albon havde kurs mod sin første podieplacering, lige indtil Lewis Hamilton kom i vejen. Foto: Douglas Magno/AFP/Ritzau Scanpix

Romain Grosjean blev 13'er, men lå længe til point - ganske vist med meget gamle dæk - da sjældne motorproblemer hos Mercedes sendte Valtteri Bottas ud af løbet og en safetycar på banen med 12 omgange igen.

Her startede festen for alvor, som feltet blev samlet og var på et miks af gamle og nye dæk.

Det skabte en chance for Kevin Magnussen, men spolerede alt for Romain Grosjean, som også måtte finde sig i at blive trykket af banen af Carlos Sainz.

Hos Ferrari er der også masser at tale om, for efter den hektiske genstart kolliderede deres kamphaner igen. Sebastian Vettel overhalede sin unge rival, men formåede at punktere begge racere, som han trak ind foran.

Begge kørere rasede over radioen, men det lignede unægtelig endnu en unødvendig brøler fra den firedobbelte verdensmester.

Tid til eftertanke hos Sebastian Vettel og Ferrari. Foto: Douglas Magno/AFP/Ritzau Scanpix

De udgåede Ferrari-racere kombineret med kollisionen mellem Lewis Hamilton og Alexander Albon muliggjorde overraskelsen.

Haas havde dog ikke farten til for alvor at lege med.

Selv om VF19'eren ikke var så langsom som frygtet, var den heller ikke hurtig nok. Romain Grosjean lå til det bedste resultat, men var prisgivet til sidst på sine slidte dæk med et kobbel af hurtigere biler på frisk gummi bag ham.

Effektivt faldt Kevin Magnussens løb fra hinanden efter få omgange i en kontroversiel situation med Renaults Daniel Ricciardo.

Selv om danskeren holdt fast i sin startposition som nier på første omgang, fik han ikke den allerbedste start og kom hurtigt under pres fra både tættere matchede biler og ikke mindst Charles Leclerc.

Det tog kun Ferrari-stjernen ti omgange at cleare samtlige midterhold trods startpositionen som 14'er; så meget bedre er topholdenes racere.

Kevin Magnussen fik en ekstra chance på grund af de to safetycars, efter hans løb faldt fra hinanden, da han blev påkørt af Daniel Ricciardo efter fire omgange. Foto: Ricardo Moraes/Reuters/Ritzau Scanpix

Haas venter tålmodigt: - Stor beslutning

Episoden, som formentlig går i glemmebogen, når resten af racet udviklede sig så dramatisk, skete på fjerde omgang. Kevin Magnussen havde tabt yderligere et par positioner, da Daniel Ricciardo sendte sin Renault op på indersiden.

Danskeren drejede ind og blev kørt af banen. Frontvingen tog en smule skade, men da Haas-raceren røg helt af banen, var Magnussen nede og vende sidstepladsen.

- Sikke en fucking idiot, fnysede han over radioen.

Dommerne var enige og tildelte den australske publikumsfavorit fem sekunders straf for at forårsage en kollision.

Trods Magnussens vrede kan man sagtens argumentere for, at situationen var en 50-50 racinghændelse og et endnu et eksempel på, hvordan stewards til tider dømmer, som vinden blæser.

Eller det gjorde kommentatorerne i hvert fald på BBC - inklusiv den tidligere Renault-kører Jolyon Palmer - som rystede på hovedet over straffen.

- Hvad skete der med politikken om at lade dem køre racerløb, sagde Kevin Magnussens tidligere kollega.

Alfa Romeo havde også et drømmeløb og slutter femmer med Kimi Räikkönen og sekser med Antonio Giovinazzi, hvilket effektivt sikrer dem ottendepladsen i konstruktør-VM foran Haas.

Pierre Gasly jubler sammen med sine mekanikere over den usandsynlige andenplads. Foto: NELSON ALMEIDA/AFP/Ritzau Scanpix