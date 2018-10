Absurd optakt for Kevin og co: - En fucking joke

MEXICO CITY (Ekstra Bladet): Normalt er træninger før et Formel 1-grandprix forudsigelige, og hvis vi skal være helt ærlige; halvkedelige.

Fredagen før Mexicos Grand Prix var undtagelsen, og de to sessioner giver årets mest interessante perspektiver til resten af weekenden.

Potentialet for, at posen bliver rystet lidt til kvalifikationen er til stede.

Red Bull var hurtige. Renault næsthurtigst. Mens både Ferrari og Mercedes rodede rundt blandt midterholdene. Og på sin eneste ‘hurtige’ omgang var Kevin Magnussen sidst.

Problemet for stort set samtlige teams var det lyserøde hypersoft-dæk.

Ederne fløj fra cockpitterne. Selv Kevin Magnussen var højrøstet over radioen for en sjælden gangs skyld:

- De her dæk er en fucking joke. Helt ærligt, fnyste han.

Konklusionen var han langt fra ene om.

De fungerede på en enkelt omgang ,og derefter var det helt godnat. Derfor kan man heller ikke læse noget ud af danskerens sidsteplads i tabellen. Den blev sat i andet forsøg, og her er dækkene allerede helt døde.

- Vi er ikke sidst, men ikke så konkurrencedygtige, som vi gerne ville være. Og det handler mest om, at dækkene ikke var i vinduet, siger Kevin Magnussen oven på en frustrerende dag.

Hypersoft-dækket var ‘absurd’, mente danskeren

- En ting er på low fuel, men på high fuel kan vi slet, slet ikke få det til at fungere. Dækkene falder fuldstændigt fra hinanden på anden omgang.

- Du kører bare rundt og koncentrerer dig om at holde bilen på banen. Du racer ikke, du forsøger at komme igennem omgangen, fordi der intet greb er.

Dæk er en stor del af moderne Formel 1, og denne fredag i Mexico handlede alt om Pirellis drilske lyserøde hypersoft. Foto: AP

- Selv ned ad langsiden, når du kører lige ud, føles det, som om bilen sejler, fordi dækkene koger. Jeg ved ikke, hvad der er galt, eller om det kun er os. Men for os virker det som om, at de her dæk ikke er beregnet til denne bane.

Starter man løbet på hypersoft, som midterholdene principielt vil skulle bruge til at nå Q3, vil dækket holde cirka to omgange, før køreren bliver tvunget i pit.

I Sebastian Vettels Ferrari mistede det brugte hypersoft et sekund over de første tre omgange med fuld tank. Herefter to sekunder pr. omgang. Selv hos Mercedes var det ikke meget bedre.

- Problemet er, at hypersoft ikke virker på high fuel. Selv på anden omgang falder de sammen. Derfra mister du to sekunder per omgang. Lige pludselig kører du otte sekunder langsommere, siger Kevin Magnussen.

Mercedes og Ferrari var påfaldende langsomme under træning. Foto: AP

- Jeg har svært ved at tro, at folk har lyst til at køre på hypersoft. Jeg ved ikke, om tidtagningen overhovedet bliver særlig relevant. Hvis du kommer ind i Q3 på hypersoft, vil det være en dårlig ting. Med mindre du er på pole-postion, mener danskeren.

Ingen af midterholdene har lyst til at starte grandprixet på brugte hypersoft. Med mindre ingeniørerne finder en magisk løsning henover natten eller under tredje træning, bliver Q2 afgjort på ultrasoft for at undgå at starte på det drilske hypersoft.

Topholdene vil under alle omstændigheder højst sandsynligt være hurtige nok til at gå videre på ultrasoft, så overraskelser forrest sker næppe.

Renault var næsthurtigste team under træning, men som Carlos Sainz konstaterede, ville det være ‘naivt at tro’, at den fart var ægte.

Mercedes var nødt til at skrue ned for sin motor på grund af problemer med kølingen. Når først hundredvis af ingeniører i Stuttgart og Brackley - og ditto i Ferraris hovedkvarter Maranello - går i gang med at knuse tal, skal de nok finde en løsning.

Forskellen mellem Red Bull og Renault på andenpladsen var 1,2 sekunder.

En helt normal afstand under træning fra toppen til det bedste midterhold. På denne bizarre fredag havde både Mercedes og Ferrari blot de samme problemer, som de mindre bemidlede teams af og til bakser med.

Max Verstappens Red Bull-racer gik i stå i slutningen af træningen. Det lød dramatisk, men var tilsyneladende kun et mindre problem med hydraulikken.

Hollænderen vandt her sidste år, og teamet er normalt gode på baner som denne, hvor der kræves maksimal downforce. Teamkammeraten Daniel Ricciardo vandt således i Monaco tidligere på året.

Den tynde luft er en stor udfordring for holdene. Den påvirker alle dele af de komplicerede racere. Foto: AP

Men der er mange ubekendte i Mexicos tynde luft 2200 meter over havets overflade. Som Romain Grosjean siger:

- Det er et meget svært grandprix for køling, bremser, motoren og dækkene.

Muligheden for kæmpe overraskelser er til stede, hvis nogle af holdene rammer helt forbi.

Men vejret kan også spille en stor faktor. Der er 50 procents sandsynlig for regn under tidtagningen. I så fald slipper holdene for at skulle bruge det drilske supersoft.

Og så er alt tilbage ved det gamle.

