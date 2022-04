Absurd straf efter knallert-show

Sebastian Vettel fik 5000 euro i bøde for at køre på scooter tilbage til garagen

Nogle gange gør Formel 1 det nærmest umuligt for sig selv ved at forklare sportens indre logik til udenforstående.

Under første træning i Australien brød Sebastian Vettels Aston Martin sammen, og tyskeren hjalp selv med at slukke flammerne fra motoren.

Da sessionen et kvarters tid senere var overstået, så man Sebastian Vettel vinke til de 112.466 tilskuere på Albert Park køre tilbage mod garagen på en Marshals scooter.

Det koster nu den firedobbelte verdensmester en lettere absurd bøde på 5000 euro; cirka 37.000 kroner.

Hvorfor?

Tyskeren brugte racerbanen og ikke den officielle rute udenfor. Selv om alle rivaler var i pit efter ternet flag, må man ikke det af sikkerhedsmæssige årsager.

Artikel 26.7 af Formel 1’s sportslige reglement forbyder enhver at færdes på banen indtil fem minutter efter en session.

Og der manglede i hvert fald et minut. Forseelsen skete ifølge det officielle dokument klokken 14.04 lokal tid.

Sebastian Vettel må til lommen. Foto: William West/Ritzau Scanpix

SE OGSÅ: Kvaler for Kevin: Spøjs dag

En undtagelse er, hvis man får lov.

Sebastian Vettel spurgte en marshal, om han måtte køre tilbage på dennes scooter. Tyskeren fik ja. Han forventede, at denne marshal ville hoppe bagpå. Da han ikke gjorde det, kørte Vettel.

I stedet for ringede marshallen til ‘racecontrol’ for at høre, hvordan han skulle forholde sig.

Dommerne brugte også en del tid på blokeringer, som udløste sæsonens anden reprimande til Yuki Tsunoda. Resten gik fri.

VETTEL HAR RÅD TIL AT BETALE: Ny dreng i klassen: Her er Formel 1's lønkonger