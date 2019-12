Adios José: Kevin mister nøglehjælper

Ufattelige Hamilton

Hatten af for den seksdobbelte verdensmester. Ja, han sidder i en fantastisk bil for historiens måske bedste team, men Lewis Hamilton er også en enestående kører. Den 34-årige brite lukkede i praksis mesterskabet, før rivalerne vågnede op, og begår så få fejl, at han selv i en ringere bil, er svær at hamle op med.

Kevin i kval

Særligt først på sæsonen var VF19’eren hæderlig på en enkelt omgang, hvilket især Kevin Magnussen udnyttede. Kvalifikationerne i Bahrain (6), Monaco (6) og Østrig (5) var højdepunkterne med fænomenale omgange. Set over sæsonen tog han et stort skridt frem om lørdagen, hvor han slog sin teamkammerat 13-8 i den interne Haas-duel.

Ferrari-kamphanerne

Ikke for at være skadefro, men tak for underholdningen til italienerne. Alle andre kunne se, at Sebastian Vettel og Charles Leclerc var på kollisionskurs fra dag et. Håndteringen af teamordrer, brok og sammenstød var klodset, men noget af det, som gør Formel 1 spændende. Havde de satset på Leclerc fra starten af året, ville han have haft en reel chance for at udfordre Hamilton. Så gode var Ferrari i en periode.

VÆRST I 2019

Haas om søndagen

Mekanikerne hos Haas har et omfattende bonusprogram, hvor der blandt andet er udbetaling, når begge kørere når Q3 om lørdagen, eller når begge sider af garagen scorer point. Fem gange skete det første, men løbet blev kun fuldført med dobbeltpoint i Spanien og lotteriet på Hockenheim. VF19’eren var en umulig bil at køre racerløb i, og Haas-kørerne var hjælpeløse i det fleste grandprixer.

Skægtossens entré

Man må give Haas den ros, at når det går skidt på banen, sørger de for action andetsteds. Desværre var det en farce fra frontfiguren William Storey gik på scenen i London og præsenterede sine planer om at slå Red Bull, gennem hans drukgilder i paddocken, indtil det hele imploderede før grandprixet på Silverstone. I det mindste faldt den store betaling, FØR sæsonen gik i gang.

Renaults deroute

Franskmændenes comeback til Formel 1 er ved at blive pinligt. Fire år inde i projektet burde de som minimum være i stand til at slå sin egen kunde McLaren og bliver firer som konstruktør. Den dobbelte diskvalifikation i USA for et ulovligt bremsesystem var heller ikke heldigt. Hvis man skal snyde, skal man gøre det ligesom Ferrari og ikke blive opdaget …