Advaret mod teamrivalen

SAKHIR (Ekstra Bladet): Griddens mest uerfarne kørersammensætning afløser Romain Grosjean og Kevin Magnussen hos Haas til 2021, men det betyder ikke, at interessen for duoen er mindre.

Tværtimod.

Mick Schumacher er for alvor trådt ind i rampelyset, og det samme gælder Nikita Mazepin, hvis opførsel og resultater vil blive gransket nøje.

De nye Haas-køreres karrierer har kørt næsten parallelt siden gokart, hvilket afføder indbyrdes respekt.

Også selv om Mick Schumacher blev advaret mod Nikita Mazepin tilbage i gokartdagene.

- Vi har kendt hinanden siden 2013, hvor vi var teamkammerater hos Tony Kart. Før det kan jeg huske et enkelt løb, hvor du kørte for Zanardi på La Conca, sagde Mick Schumacher under torsdagens pressekonferencer.

- Fordi en af mine teamkammerat sagde, at jeg skulle passe på dig, fordi i kamp var du ret aggressiv, forsatte han, hvilket fik begge til at bryde ud i grin.

- I 2014 havde vi endnu et år på samme team. Derfra har vi altid kørt enkelte løb eller mesterskaber samtidigt, så vi har altid set til hinanden. Respekten er der. Nu skal vi arbejde tæt sammen, og det bliver interessant at se, hvordan det går, siger tyskeren.

Spørger man lidt omkring, havde Mick Schumacher nu også et ry som en både aggressiv og temperamentsfuld kører på gokartbanen - ligesom hans far var det.

Mick Schumacher har overtaget Kevin Magnussens løbsingeniør Gary Gannon. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

De pæne ord blev gengældt af russeren.

- Jeg har en enorm respekt for Mick som racerkører, og jeg kan også lide ham som menneske. Der er mange typer i motorsport, og nogle er svære at have med at gøre. Mick er den diametrale modsætning. Jeg er er glad for, at han skal være min teamkammerat, siger Mazepin.

- Det er også en god mulighed for teamet, når der ikke er nogen negativitet mellem kørerne.

Før sæsonstart og foran kameraer er de rigtig gode venner. Dynamikken på teamet bliver imidlertid interessant at følge, især hvis Mazepin formår at presse Schumacher, som er en notorisk langsom starter, når han skifter kategori.

Mick Schumacher blev også spurgt til, hvordan hans far Michael følte nu, hvor hans søn stod foran sin debut 30 år efter den syvfoldige verdensmesters egen debut.

Haas har givet op på forhånd: Et point er fantastisk

F1-sensationen lurer: Giganter vakler

Som altid var der helt lukket for svar, der kunne give den mindste indikation på legendens tilstand.

- Det er et meget privat spørgsmål og ikke et, som jeg er den rigtige til at svare på, sagde Mick Schumacher.

Hele familien er blevet i Schweiz, så debuten foregår uden de nærmeste i kulissen.

Balladen om Haas-raceren, der til forveksling ligner det russiske flag, skulle være ude af verden. Selv om russerne i øjeblikket ikke må stille op under flaget grundet statsdoping, var VF-21’erens farver ifølge teamchef Günther Steiner klappet af allerede før vintertest.

Spiller du Motor Manager på holdet.dk? Er svaret ja, så tilmeld dig til den åbne gruppe ‘Bank Ekstra Bladets klogeåger’, hvor trekløveret Jason Watt (Always Bet on Black), Jan Sommer (Boys of Sommer) og Jonas Hüttel (The Penfold Hearts) deltager. Det bliver næppe svært ... HER FÅR DU gode råd til at sætte det optimale hold (+).

Skal nå ultimativt krav: En sæson fra Formel 1

Recept på fiasko: - Hvad tænker Haas på?!

Magtforholdet på årets F1-grid

Nyt i F1: 13 ting, du skal vide