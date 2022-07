Advarsel før hedeslag: Nedtoner forventninger

Dobbeltpoint tre løb i træk har Haas-teamet aldrig opnået.

Set i lyset af de seneste løbs resultater burde det imidlertid været muligt, når Kevin Magnussen og co. skal forsøge at holde varmen på sydfranske Paul Ricard i den kommende weekend …

Teamchef Günther Steiner glæder sig over formfremgangen og at have nået syvendepladsen i konstruktør-VM, og at sjettepladsen er inden for rækkevidde, men udøver samtidig lidt forventningsafstemning.

Bossen advarer mod at tro på, at de sidste løb for sommerpausen bliver nemme.

- Vi skal passe på ikke at blive overentusiastiske de kommende løb, så vi går hen og tror, at det her nemt fortsætter. Resultater kræver meget hårdt arbejde fra mange mennesker, siger han.

- Vi gør vores bedste, og forhåbentlig scorer vi nogle flere point til en afslappet sommerpause.

Günther Steiner advarer mod at tro, at Haas hver uge kan få begge biler i top ti. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

Drømmen om endnu større resultater er naturligvis fortsat til stede, efter at Østrigs Grand Prix udløste den næststørste pointhøst i teamets historie.

- Det var en meget god weekend, og alt blev eksekveret rigtigt. Der var ikke rigtig nogen fejl. Hvert lille skridt kan gøres bedre, så vi bevæger os fremad og en dag - forhåbentligt snart - får vi et podium.

Før sommerpausen venter to baner, som burde passe Haas, og om en uge på Hungaroring den længe ventede opgradering.

- Vores bil er ret god alle steder. Jeg tror, at vores svageste punkt er højhastighedsbaner som Jeddah og Baku, og hvad der venter på Spa og Monza. Jeg er ret overbevist om, at hvis vi eksekverer i Frankrig, kan vi få point igen, siger Steiner.

Formen var overbevisende hos Haas i Østrig. Foto: Ritzau Scanpix

Paul Ricard er en af den slags baner, som er det modsatte af, hvad Kevin Magnussen elsker at køre på. Det er en testbane og dybest set en stor parkeringsplads uden nogen former for konsekvens, hvis man kører af.

Banens grænser bliver med garanti et tema weekenden igennem. Det samme gør dæktemperaturer i den ekstreme hede i Sydfrankrig.

Danskeren har dog gode minder fra Paul Ricard fra 2018-sæsonen, hvor han scorede sjettepladsen i et løb, hvor alle Mercedes, Red Bull og Ferrari gennemførte. Han slog lige akkurat Valtteri Bottas’ Mercedes ved den lejlighed.

Kevin Magnussen har gode minder fra Paul Ricard. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

- Frankrig er en ret unik bane, fordi den er meget flad, ret bred flere steder, og du har masser af afkørselsområder. Det føles anderledes at køre der sammenlignet med andre baner, siger Kevin Magnussen, hvilket er pressemeddelelsessprog for ‘røvsyg’.

- Vi havde et godt resultat tilbage i 2018, og der er altid rart at vende tilbage til steder, hvor du har gode minder fra, så jeg håber på flere gode resultater, siger danskeren.

