Ændrer intet for fremtiden: - Vil ikke falde i den fælde

Günther Steiner glædede sig over point i Tyskland, men resultatet får ingen betydning for valget af kørere

Med to point til Romain Grosjean i Tyskland overhaler franskmanden sin danske kollega i VM-stillingen og holder Alfa Romeos ottendeplads i konstruktør-VM inden for rækkevidde.

Det hårdt tiltrængte resultat for Haas-teamet får dog ingen konsekvenser for kørervalget til de kommende år.

- Vi kan ikke være så følelsesladede, at vi går fra løb til løb og beslutter fra gang til gang. Det er en beslutning for den lange bane, og jeg vil ikke falde i den fælde, så jeg holder en stabil kurs og evaluerer, hvordan teamet kan yde bedst med de bedste kørere de næste to-tre år, siger Günther Steiner.

- Hvad er oddsene for en kørerannoncering før løbet i Portugal?

- Det er ulovligt at bette, hvis du spørger mig. Men oddsene er meget lave, siger teamchefen til Ekstra Bladet.

Romain Grosjean rykker med niendepladsen forbi Kevin Magnussen i VM-stillingen. Foto: Charles Coates/Haas F1 Team

Haas har ikke haft begge kørere i top ti siden Tysklands Grand Prix i 2019. En overgang så det ud til, at det kunne lykkes på Nürburgring.

- Jeg synes, vi var tæt på, men lige nu er jeg glad for bare at have en bil i pointene, siger Steiner, hvis kørere var på to forskellige strategier.

Lando Norris’ strandede McLaren - en ud af fem udgåede biler - gav ekstra spænding til sidst, da feltet blev samlet, og Kevin Magnussen var tæt ved at klemme sig forbi den forreste Alfa Romeo og med ind i top ti.

- Man kan både sige, at den safetycar kom på det rigtige og det forkerte tidspunkt. Jeg ved ikke, hvad der var sket uden.

- Kevin var meget tæt på Giovinazzi efter genstarten, og hvis det var lykkes at komme forbi, tror jeg, at vi kunne have holdt ham bagved. Men det er så svært at overhale med vores bil. Han tabte lidt dæktemperatur og faldt bagud, siger Steiner.

