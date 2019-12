Ærlig Jason: Undskyld, Kevin!

Ekstra Bladet har snakket med Jason Watt om hans top 20 for det forgangne Formel 1-år. Ranglisten er regnet ud fra karaktergennemsnittet, der er blevet givet af Watt efter alle årets løb. Han vil først og fremmest gerne stikke en undskyldning til Kevin Magnussen, men det kommer vi tilbage til senere.

Sæsonen er for længst omme, og vinderen er udkåret. Men selvom Hamilton som forventet snuppede sejren nok en gang, så var det tredjepladsen Max Verstappen, der vandt Watts hjerte.

I modsætning til F1-bossernes afstemning og det endelige regnskab er det belgisk-hollandske stortalent placeret på Jasons førsteplads.

Man har aldrig set en mere moden og klog Verstappen end i år, hvis man spørger Ekstra Bladets overdommer. Den 22-årige har vundet overraskende sejre, overpræsteret i forhold til Honda-motoren og holdt sig ude af problemer modsat tidligere, hvor han havde en tendens til at køre, 'som om han ejede det hele', lyder begrundelsen.

Lynhurtig, moden og bedre end sin bil er overskrifterne, Jason vil sætte den 22-årige stjerne.

- Jeg synes, at han har vundet løb, hvor man ikke havde forventet det. Verstappen har vist sig som typen, der gør det bedre end sit materiel, når han har været oppe at blande sig mellem Ferrari og Mercedes, som har klart de bedste biler. De mange overraskelser, han har leveret, gør, at han fortjener min førsteplads. Især sejren i Østrig.

Jasons rangliste 1. Verstappen 5,14 2. Hamilton 4,85 3. LeClerc 4.47 4. Carlos Sainz 4.42 5. Albon 4.33 6. (delt) Norris og Ricciardo 4.23 8. Kvyat 3,9 9. (delt) Raikkonen og Perez 3.85 11. Bottas 3.8 12. Kevin Magnussen 3.76 13. (delt) Russell og Hülkenberg 3.66 15. Vettel 3.5 16. Stroll 3.33 17. Giovanazzi 3.19 18. (delt) Grosjean og Gasly 2.9 20. Kubica 2.61

Den endelige officielle Formel 1-stilling 1 Lewis Hamilton 2 Valtteri Bottas 3 Max Verstappen 4 Charles Leclerc 5 Sebastian Vettel 6 Carlos Sainz 7 Pierre Gasly 8 Alexander Albon 9 Daniel Ricciardo 10 Sergio Perez 11 Lando Norris 12 Kimi Räikkönen 13 Daniil Kvyat 14 Nico Hulkenberg 15 Lance Stroll 16 Kevin Magnussen 17 Antonio Giovinazzi 18 Romain Grosjean 19 Robert Kubica 20 George Russell Vis mere Luk

Max Verstappen har kørt som en drøm og trods en samlet tredjeplacering imponeret Jason Watt så meget, at han slipper med Watts førsteplads. Her ses han til en pressekonference i forbindelse med en af årets store sejre, Grand Prix i Spielberg i juni, tilsyneladende i gang med at demonstrere, hvordan han kører bil. Foto: Ritzau Scanpix

Lyspunkterne

Den plads tog han fra den reelle vinder og forhåndsfavorit, Lewis Hamilton. Jason mener dog ikke, Hamilton med sin materielle overlegenhed og favoritværdighed har præsteret så godt, som han kunne.

- Ferrari har været hurtigere en gang imellem, men Hamilton sidder stort altid i den bedste bil hos Mercedes. Så han får ikke topkarakteren, hvis han ikke vinder. Med 'kun' fem pole positions synes jeg ikke, han kan snige sig højere op sine fordele taget i betragtning, lyder forklaringen.

Den fjerdeplacerede Charles Leclerc fra Monaco vandt hele syv og dermed flest pole positions. Han har fået æren af Jasons tredjeplads. Leclerc beskrives som et lyspunkt, selvom rookiefejl har trukket en smule ned hos Ferrari-køreren, der fra starten af sæsonen kun var nummer to i hierarkiet hos holdet, der satsede på garvede Vettel.

Charles Leclerc drøfter nogle ting med sin ingeniør inden løbet i Abu Dhabi i år. Foto: Jan Sommer

Lando Norris har samtidig som rookie overrasket Jason positivt. En overset succes bliver han kaldt af Ekstra Bladets ekspert, hvis hjerte varmes af Norris' fortid som gokart-verdensmester.

- Han har været ramt af utrolig mange mekanisk defekter, men han er et gudsbenådet talent, lynhurtig og af den gode, gamle skole, som da far var dreng. Han blev verdensmester i alt fra gokart og op gennem de forskellige slags køretøjer, til han nu er endt i Formel 1.

Må støve klaphatten af

Når det kommer til det danske håb, 16.-placerede Kevin Magnussen, har Watt kun positivt at sige. Han ikke er meget for at tage de rød-hvide briller på, men danske Kevin Magnussen kunne godt have fortjent bedre, også i Watts egen karakterbog.

- Jeg har måske været lidt opmærksom på ikke at have den danske klaphat trukket alt for langt ned over øjnene. Men uden rød-hvide briller på også, at Haas absolut skulle satse mere på Magnussen. Så derfor skylder jeg ham nok en lille undskyldning for kun at lade ham være 12. Jeg må få støvet klaphatten af, griner Watt.

Samtidig retter Watt kritik mod Haas, hvis biler ikke er gode nok og giver Magnussen svære betingelser. At han ikke er bedre end nummer 16 i det endelige klassement skal i høj grad tilskrives det problem, lyder Watts forsvar.

- På løbets anden omgang ved man altid, at Kevin er længere fremme, end han slutter. For bilen kan ikke holde kadencen pga. motoren. Jeg tror, han er den, der har tabt flest høje placeringer i løbet af et løb. Man sidder med en fornemmelse af, at det ikke er hans skyld, men en designmæssig fejl, som Haas skal forbedre. Han er den for holdet, der virkelig har gjort det, så godt som han har kunnet, uddyber Watt.

Kevin Magnussen har grund til at smile. Jason undskylder nemlig for ikke at placere ham i top ti og har masser af tiltro til danskerens fremtid. Hvis han kan få sig en bedre bil, vel at mærke. Foto: Jan Sommer

Vettel på vej mod pensionen

Sebastian Vettel er årets absolut største skuffelse efter tvivlsomme resultater i form af en femteplads krydret med masser af fejl og ifølge Watt manglende selvindsigt.

- På Monza snurrer han af banen og kører så direkte ind foran de andre på tilbagevejen og ødelægger de andres løb. I Canada lavede han en uprovokeret fejl, mens han førte løbet. En mand med hans erfaring bør ikke lave de fejl. Jeg har jo også tidligere kaldt ham for en mand hastigt på vej mod pensionen, lyder Watts hårde dom

Den anden, som har gjort sig skyldig i at skuffe Jason Watt i år, er Haas' Romain Grosjean. Han har kun bekræftet, at Magnussen må være fremtidens førstemand for holdet.

- Grosjean har slet ikke kunnet køre med Kevin. Og så når han for eksempel rammer ind i barrieren på vej ud af pitten, så kan man ikke få ret høje karakterer.

Alt i alt er Jason Watt nogenlunde tilfreds med, hvordan karaktergennemsnittet er endt.

- Hvis jeg blev bedt om at rangere 20 kørere generelt over sæsonen, så kan det godt være, nogle pladser var blevet byttet rundt, men ikke mange. Jeg ville have haft Kevin højere end Räikkönen. Og så har jeg også været lidt hård ved Bottas, der trods alt vandt næstflest pole positions sammen med Hamilton. Det må du ikke spørge mig hvorfor, reflekterer en munter Jason Watt.

Trumf til Haas: Stor ændring hos Ferrari

F1-teams i historisk enighed: Skrotter nye dæk

Se også: F1-boss forudser problemer: - En grim satan