Afgiver Haas-sædet i én træning

Kevin Magnussen og Mick Schumacher sidder hver over i én træning, da Antonio Giovinazzi får lov til at prøvekøre Formel 1-raceren

I en time må den danske racerkører afgive sit sæde, der vil blive brugt af italienske Antonio Giovinazzi.

Både Kevin Magnussen og Mick Schumacher kommer til at sidde over til første træning én gang hver. Det oplyser Haas i en pressemeddelelse.

Det bliver Ferrari-reserven Antonio Giovinazzi, der får lov til at køre de to træninger. Først på den italienske hjemmebane Monza 9. september og tre løb senere i sæsonen i USA 21. oktober.

I den kommende weekend er Formel 1 tilbage fra sommerpausen. I løbet af efteråret vil Antonio Giovinazzi kører én træning i Kevin Magnussens racer. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Vi er glade for at byde Antonio Giovinazzi velkommen tilbage til holdet til de to træninger. Ferrari var ivrige efter at give Antonio noget tid i sædet i en aktuel Formel 1-bil i en løbsweekend, og vi var naturligvis glade for at hjælpe, siger Haas-teamchef Günther Steiner.

- Vi nød en lignende situation tilbage i 2017 med Antonio og Ferrari – den klare forskel mellem dengang og nu er den erfaring, han har fået med at konkurrere i de foregående tre sæsoner i Formel 1, og den feedback, han vil kunne give os i Italien og USA.

- Jeg glæder mig til at se Antonio igen og have ham tilbage i folden hos os, siger bossen.

Italieneren får to træninger hos Haas. Foto: Jan Sommer

28-årige Giovinazzi har tidligere kørt syv træninger i Haas-raceren tilbage i 2017. Han glæder sig over muligheden.

- Udover simulatorkørsel er det vigtigt at teste en rigtig bil, og jeg kan ikke vente med at tage min dragt og min hjelm på igen.

- Det er en mulighed for at blive selvsikker med den nye generation af biler - det er den bedste måde at være klar på, hvis jeg som reservekører bliver kaldt ind.

Han mistede sit sæde hos Alfa Romeo efter seneste sæson. Det er samlet blevet til 62 Formel 1-løb for Giovinazzi.

Efter en sommerpause er Formel 1 tilbage den kommende weekend, hvor feltet kører i Belgien på den ikoniske Spa-bane.

Læs mere om Haas' udfordringer her, hvor Günther Steiner erkender, at der kræves forbedringer med hensyn til teamets pitstop.