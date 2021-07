Aflyser Formel 1-løb

Formel 1-grandprixet i Australien er endnu en gang blevet aflyst.

I et opslag på Twitter forklarer arrangørerne, at coronapandemien sætter en stopper for løbet, som skulle være kørt 21. november.

- Vi er kede af at meddele, at Det Australske Grand Prix i 2021 er blevet aflyst på grund af restriktioner og logistiske udfordringer i relation til covid-19-pandemien, skriver arrangørerne.

Det er andet år i træk, at grandprixet i Melbourne bliver sløjfet.

I 2020 skulle sæsonen være indledt i storbyen i midten af marts, hvor coronavirus var begyndt at bide sig fast mange steder i verden.

Få dage før sæsonpremieren blev løbet aflyst, efter at en medarbejder fra Formel 1-holdet McLaren var blevet smittet.

Tidligst i 2022 kommer racerkørerne tilbage til landet.

Foruden billøbet er motorcykelløbet MotoGP tirsdag blevet aflyst.

Ifølge formanden for den australske løbsorganisation, Paul Little, er det blandt andet rejserestriktioner, der spænder ben for afviklingen.

- Vi anerkender den udfordring, Australien står over for med de nuværende rejserestriktioner internationalt, samt vigtigheden af vaccineudrulningen.

- Jeg vil gerne understrege over for vores professionelle og motiverede stab, leverandører og partnere såvel som turismebranchen i Victoria og det store eventmiljø, at vi vil arbejde utrætteligt for at sikre, at de ikoniske arrangementer vender tilbage i 2022, siger han til løbets hjemmeside.

Planen er fortsat at køre 23 løb i sæsonen. Det skriver Formel 1 i en pressemeddelelse.

- Selv om det er skuffende, at vi ikke skal køre i Australien i denne sæson, er vi sikre på, at vi kan levere en sæson med 23 løb i 2021, og vi har en række muligheder, vi kan gå videre med, lyder det.

Grandprixet i Australien blev senest kørt i 2019, hvor Mercedes-køreren Valtteri Bottas vandt.

Ni grandprixer inde i 2021-sæsonen føres VM-stillingen af Red Bulls Max Verstappen foran Mercedes-verdensmesteren, Lewis Hamilton.