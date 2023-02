Afslører Schumacher-krise: Du kan ikke købe talent

Femte sæson af Netflix-hittet ‘Drive to Survive’ viser, hvor tæt Mick Schumacher kom på at blive fyret midtvejs i sæsonen

NB! Indeholder citater og spoilers fra femte sæson af 'Drive to Survive' på Netflix

Tyske motorsportseksperter og Mick Schumachers enorme fanskare bliver skuffede, når de ser femte af sæson af Netflix-hittet ‘Drive to Survive’. Her bliver de konfronteret med nogle barske udsagn fra teamejer Gene Haas, som mildest talt ikke er imponeret af tyskeren.

‘Som far, så søn’ handler om Mick og Michael Schumacher. Den anden sæson hos Haas endte som bekendt med en fyreseddel og ingen tilbud om sæder hos andre teams, selvom der var fem øvrige rokeringer på gridden.

Afsnittet har en lykkelig slutning, da Schumacher på Silverstone næsten halvvejs gennem sæsonens 22 løb endelig scorer sine første point.

Men optagede telefonsamtaler mellem teamchef Günther Steiner og teamejer Gene Haas afslører også, at de var klar til fyre Mick Schumacher før, hvis han var blevet ved med at fejle.

- Gene ved ikke noget værre end en smadret bil, forklarer teamchefen.

Schumacher havde to meget store og kostbare ulykker i 2022. Først i Jeddah og siden i Monaco.

- Fucking hell, du giver ham et år til at lære, og i andet løb smadrer han en bil, bare fordi den anden er hurtigere, siger Günther Steiner, da han må ringe og fortælle Gene Haas, at tyskerens ulykke står i fire-syv millioner kroner.

- Tag en snak med Schumacher. Han er på dybt vand, lyder ordren fra teamejeren.

Optagede telefonsamtaler mellem Günther Steiner og Gene Haas er det mest afslørende i afsnittet om Mick Schumacher. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

Efter sammenstød med Sebastian Vettel i Miami og endnu et kæmpe crash i Monaco blev tonen skærpet.

- Du kan ikke udvikle talent, siger Gene Haas.

- Du kan ikke købe det, og du kan ikke udvikle det, svarer Günther Steiner.

- Det nærmer sig en færdig mand, siger teamejeren, som bruger udtrykket ‘dead man walking’.

- Hvis han ikke tager sig sammen, bliver det snart, siger Steiner.

Det efterfølgende løb var i Aserbajdsjan, hvor det kom Ekstra Bladet for øre, at Ferrari-reserven Antonio Giovinazzi havde fået lavet et sæde hos Haas - for en sikkerheds skyld.

Mick Schumacher viste bedring ugen senere i Canada, før han afværgede den tidlige fyreseddel med point på Silverstone og Red Bull Ring.

Undervejs hører man flere gange Kevin Magnussen sige til sin chef, at Mick Schumacher nok skal komme efter det. Men der er også optaget en samtale, der understreger det tætte forhold mellem danskeren og teamchef Steiner.

Kevin Magnussen bakker op om Mick Schumacher til at begynde med - men kommer også med forslag til alternativer løsninger. Foto: Jan Sommer

Emnet er 2023.

- Ricciardo? spørger Magnussen.

- Vi har ikke råd, Kevin. Han vil have ti fucking millioner (dollars). Minimum!

- Hvad med Hulken, fortsætter danskeren.

- Det skal jeg gøre smart. Selvom du nogle gange tror, at jeg ikke er så klog, så er jeg det nogle gange, svarer teamchefen på den opfordring.

Sådan blev som det som bekendt.

