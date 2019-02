Afslører sin vægt: Kevin mere pumpet end nogensinde

MONTMELÓ (Ekstra Bladet): Denne sæsons nye vægtregler betyder, at kørerne kan spise og træne markant anderledes, før det giver bagslag.

Høje kørere som Nico Hülkenberg og Romain Grosjean behøver ikke at sulte sig, når der fra i år bliver fyldt op med ballast til 80 kg; alle er lige.

Men også mindre kørere som Lewis Hamilton og Kevin Magnussen har fyldt kilo på. Mange sagde Hamilton uden at ville præcisere.

Tidligere lå Kevin Magnussens kampvægt på omkring 69 kg. Under test er den 73, og den hjælper ham.

- Hele dagen har jeg sagt til min træner, hvor rart det er at føle den forbedring. Når jeg træder op på vægten, kan jeg se, at jeg har taget fire kilo på. Og det er tydeligt, at fire kilo giver bonus, sagde han efter onsdagens 131 omgange.

De kan stadig føles i nakken, men de ekstra muskler hjælper. Ikke mindst fordi den danske racerkører endnu ikke sidder helt perfekt.

- Jeg har et problem med min nakke, fordi hovedstøtten skubber mit hoved for langt frem. Så jeg sidder i en ukomfortabel position under nedbremsning, hvor mit hoved bevæger sig for langt frem. Med nogle ændringer er det langt bedre end i sidste uge, men det sker stadig.

Først til Melbourne kommer en helt ny hovedstøtte, som skulle gøre oplevelsen i det lille cockpit mere komfortabel.

Romain Grosjean løftede også sløret for sin vægt i sidste uge. Han er gået fra 69 til 74 kg og forventer at trimme et enkelt af til sæsonstart.

