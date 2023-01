Afslører uhyggelig fortid: - Jeg blev traumatiseret

Han har vundet Formel 1 syv gange og er en af Englands største sportsstjerner nogensinde.

Men Lewis Hamilton har ikke altid væltet sig i succes.

Faktisk tværtimod.

Da den nu 38-årige brite startede i skole, blev han udsat for det, han selv kalder for traumatiserende oplevelser allerede som seksårig.

Det fortæller han i podcasten On Purpose.

- For mig var skolen den mest traumatiserende og vanskeligste del af mit liv indtil videre. Allerede som seksårig blev jeg mobbet, siger Hamilton.

Mercedes-stjernen var en blandt tre elever med anden etnisk baggrund på skolen, og han blev mobbet af de ældre elever.

- Der var hele tiden forskellige episoder. Der var ting, som blev kastet på dig. F.eks. bananer eller også brugte folk N-ordet mod en regelmæssigt.

- Det var meget svært for mig.

Lewis Hamilton har vundet Formel 1 hele syv gange. Foto: Murad Sezer/Ritzau Scanpix

Da Hamilton gik på ungdomsskole var antallet af elever med anden etnisk baggrund fordoblet, men det var i blandt 1200 elever, og omstændighederne var ikke blevet bedre.

Briten fortæller, at ham og to andre elever konstant sad ude foran rektorens kontor, fordi de havde fået bank af de andre elever, men Hamilton fortalte det ikke til sine forældre.

- Jeg følte ikke, at jeg kunne gå hjem og fortælle mine forældre, at børnene stadig kaldte mig N-ordet, eller at jeg blev mobbet og banket oppe på skolen.

- Jeg ville ikke have, at min far skulle tro, at jeg ikke var stærk.

Lewis Hamilton forbereder sig for tiden til den kommende Formel 1-sæson.