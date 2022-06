Formel 1 ... 7. jun. 2022 kl. 14:52 Gem artikel Gemt artikel

Afviser blankt: Vil ikke risikere mit liv

Max Verstappen lukkede ned for spekulationerne om at køre det legendariske 'Indy 500' på et pressemøde efter Monacos Grand Prix. Han vil ikke 'risikerer sit liv' på den ovale bane