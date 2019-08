Afviser F1-rygter: Har intet hørt

Max Verstappen har i den seneste tid været kædet sammen med et skifte med Red Bulls rival, Mercedes. Men de rygter maner teamets chef, Christian Horner, nu til jorden.

Både Max Verstappen og Lewis Hamilton har kontraktudløb i 2020. Derfor er spekulationerne om de to stjerners fremtid i fuld gang. Senest er førstnævnte endnu engang blevet kædet sammen med et skifte til Mercedes.

Red Bulls teamchef, Christian Horner, har dog intet hørt fra chefen hos Mercedes, Toto Wolff. Det fortæller han ifølge Formel 1's officielle hjemmeside.

- Toto har så sandelig ikke snakket med mig om det. Han taler med næsten alle kørere i feltet, så jeg ville tro, at hvis der har været en henvendelse, har det været direkte og ikke gennem teamet. Situationen med Max er klar, og ligesom med alle andre kørere er der altid ting, som er udslagsgivende, siger Christian Horner ifølge Daily Express.

Samtidig nedtoner Red Bull-chefen rygterne om en mulig konstellation hos teamet med verdensmesteren Lewis Hamilton og Max Verstappen.

- I forhold til at skulle have de to på et hold, så har jeg ikke hørt noget fra Lewis eller, at han vil komme næste år, lyder det fra Christian Horner.

Max Verstappen er i gang med sin tredje sæson hos RedBull. Han ligger i øjeblikket nummer tre i VM-stillingen med 181 point, mens Lewis Hamilton er suverænt i spidsen med 250 point.

RedBull har allerede sikret sig Alexander Albon til den kommende sæson, hvor han erstatter Perre Gastly efter en mindre god sæson af den unge franskmand.

