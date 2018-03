Afviser Kevins kritik: 'Det er barnligt'

Kevin Magnussen mener, at den nye sikkerhedsbøjle er grim og akavet, mens Mercedes-chef Toto Wolff vil save den af med en motorsav. Nu forsvarer FIA-boss tiltaget

'Akavet' og 'grim' var de to første ord, der faldt Kevin Magnussen ind, da talen faldt på den nye sikkerhedsbøjle, som går under navnet halo.

Mercedes' teamchef Toto Wolff gik så langt som at ville save den af med en motorsav, og sådan har der været mange kritiske røster efter de første oplevelser med haloen.

Præsidenten for det internationale motorsportsforbund, FIA, vil dog gerne lukke den for den slags snak - især fra kørernes side.

Magnussen med sin nye, akavede og grimme sikekrhedsbøjle. Foto: Jan Sommer

- Der er vist tale om dårlig hukommelse, og det er et ønske fra kørerne selv, siger Jean Todt til Autosport.

- 16. december 2015 fik jeg et signeret brev fra Jenson Button, Sebastian Vettel og Alex Wurz (Som alle var med i grandprix-kørernes forening, red.), som bad os bestemme os for noget hovedbeskyttelse.

- Jeg må sige, at jeg er overrasket. Jeg elsker Formel 1, men jeg hader denne del af Formel 1. Man har folk, der ikke holde ord.

- Jeg vil ikke reagere på det, der er blevet sagt. Det er en barnlig leg, siger Todt ved et pressearrangement, som fandt sted tirsdag.

Han var desuden skuffet over, at kritikken var fremført i det offentlige rum, og han følte på ingen måde, at der var tale om konstruktiv kritik.

Fakta: Ekstra beskyttelse af cockpittet Formel 1-kommissionen har stemt for det såkaldte halo-koncept, som skal beskytte køreren mod flyvende objekter. Det er netop indført til 2018-sæsonen. Holdene kan selv lave små aerodynamiske tilføjelser til haloen – Haas har blandt andet små takker på. Inklusiv montering vejer sikkerhedsbøjlen omkring 14 kg. Vis mere Luk

