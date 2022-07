Aktivister stormede Formel 1-bane

En gruppe aktivister fra gruppen Just Stop Oil, stormede banen, mens der var rødt flag under søndagens Formel 1-grandprix i Silverstone i England.

Bilerne var stadig på banen og på vej til pitten, da gruppen stormede banen.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Inden søndagens grandprix havde britisk politi oplyst, at de havde troværdige efterretninger om, at der var en plan om at afbryde løbet.

- Vi kan bekræfte, at adskillige personer forsøgte at komme ind på banen efter det røde flag, skriver Formel 1 i en udtalelse.

- Disse personer blev straks fjernet og situationen bliver nu håndteret af de lokale myndigheder.

Ifølge nyhedsbureauet dpa er i alt syv personer fra gruppen anholdt efter baneinvasionen.

Just Stop Oil er ifølge gruppens hjemmeside en koalition af grupper, der samarbejder for at sikre, at den britiske regering forpligter sig til at standse produktionen af nye fossile brændstoffer.

Der var rødt flag ved søndagens grandprix, fordi den kinesiske kører Guanyu Zhou, der kører for Alfa Romeo, kørte galt.

Efterfølgende lød meldingen, at han havde det godt på trods af omstændighederne.

Det er ikke første gang, at klimaaktivister løber med opmærksomheden til Formel 1.

For to år siden anholdt politiet fire personer, efter at de viste et banner for klimagruppen Extinction Rebellion under det britiske grandprix.

Just Stop Oil tiltrak sig også en del opmærksom, da en af gruppens medlemmer tidligere på året bandt sig fast til det ene måls ene stolpe, tilsyneladende med en strips omkring halsen.

I sidste uge limede to medlemmer af gruppen sig desuden fast til et maleri af kunstneren Vincent van Gogh på et galleri i London.

Danske Kevin Magnussen blev nummer ti i løbet, som spanieren Carlos Sainz vandt.

