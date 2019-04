Alarmerende Haas-trend: - Noget rigtigt møg

BAKU (Ekstra Bladet): Præsidenten for internationale motorsportsforbund, FIA, Jean Todt, gjorde sig uheldigt bemærket på sociale medier, da han kaldte Aserbajdsjans Grand Prix for en ‘thriller’.

Et betagende løb var det IKKE.

Med en 1-2 til Mercedes for fjerde løb i træk præsterede tyskerne den bedste start på en F1-sæson nogensinde.

Sad man i en Haas, var det en meget lang dag på kontoret.

- Der er ikke så meget at sige. Vi var endnu en gang ikke hurtige nok. Og det skal vi have lavet om på, siger Kevin Magnussen til Ekstra Bladet.

Han sluttede 13’er for tredje løb i træk efter den ellers positive start med en sjetteplads i Melbourne.

Romain Grosjean havde heller ikke nogen stor dag og måtte udgå til sidste i løbet på grund af et problem med bremserne. Foto: ANTON VAGANOV/Reuters/Ritzau Scanpix

Trenden er alarmerende. I samtlige grandprixer i denne sæson har teamet haft problemer med at holde liv i dækkene efter fire-fem omgange. Sæsonpremieren skjulte det faktum, fordi det er så svært at overhale der.

- Det er fire løb i træk nu, hvor vi ikke har haft fart i bilen. Selv om Melbourne var et godt løb alligevel, og vi fik point, så havde vi ikke farten som sådan. Det er noget rigtigt møg, at vi kæmper sådan med det. Men vi må bare arbejde med det, siger Magnussen.

Kan du tage noget som helst positivt med herfra?

- Ikke meget.

På papiret bør næste løb passe Haas-raceren noget bedre. Circuit de Barcelona-Catalunyas layout burde gøre Magnussen og co. konkurrencedygtige, for de var hurtige her under vintertest.

- I det mindste har vi noget data fra, hvor bilen fungerede. Men temperaturerne er anderledes, så vi må se, hvordan det går der.

En hjælpende hånd til det løb uddelte dommerne i Baku efter grandprixet. Daniel Ricciardo fra ærkerivalen Renault får tre strafplaceringer til Spaniens Grand Prix for på bizar vis at bakke ind i Daniil Kvyat, da begge var kørt af banen.

Faktisk var det højdepunktet i søndagens race og dermed næppe betagende ...

