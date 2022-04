Aldersfascisme, nej tak: Jeg bliver

Fernando Alonso har planer om at fortsætte i Formel 1, i hvert fald indtil han er 43-44 år

Alpine-teamets australske stortalent Oscar Piastri, som sidste år slog Christian Lundgaard i kampen om at være akademiets primære kanditat til et et Formel 1-sæde, fyldte forleden 21 år.

Teamets superstjerne Fernando Alonso lovpriser kvaliteterne hos Mark Webbers protegé, men spanieren har ingen planer om at vige pladsen.

I Australien gentog han sidste års hensigtserklæring om at ville fortsætte F1-karrieren adskillige sæsoner endnu.

Han fylder 41 år til sommer og ser sig selv runde 43 og måske 44 år som Formel 1-kører.

- Hvis jeg var 25, ville der ikke være sådan en snak. Folk prøver at finde plads til unge talenter, men jeg synes, det handler om præstationer. Sidste år, synes jeg, at jeg gjorde det godt. Jeg sluttede lidt foran Esteban, siger Fernando Alonso, som ganske rigtigt i 2021 scorede 81 point mod Esteban Ocons 74.

- Lad os se, hvordan det går i år, men det handler om performance, ikke alder, og jeg føler mig stadig konkurrencedygtig og hurtig. Jeg nyder min tid i Formel 1, så jeg fortsætter et par år mere.

Foto: Martin Keep/Ritzau Scanpix

- Yderligere to eller tre år, og hvis det bliver med Alpine, er det godt, men også godt, hvis det bliver med et andet team. De diskussioner begynder til sommer, siger spanieren.

Alpine skrev sidste år en treårig aftale med Estenban Ocon, der rækker til og med 2024. Men moderselskabet Renaul-Nissan-Mitsubishi synes også indstillet på at lade Alonso fortsætte, så længe han har lyst.

Ser man på præstationen i Melbourne, er Alonso lige så skarp som altid. Hans to første sektortider på den afgørende omgang under tidtagningen var hurtigere end Charles Leclercs endelige pole-position, men så stod Renault-motoren af.

I selve løbet var spanieren på samme strategi som Kevin Magnussen og oplevede derfor også en safetycar på det forkerte tidspunkt.

Oscar Piastri sidder på bænken hos Alpine i denne sæson efter at have vundet tre juniormesterskaber i træk; i Renault Eurocup, Formel 3 og Formel 2. Han håber på en plads hos Alpine, men allerede sidste år var der tale om en udlånsaftale til Williams. Foto: Loren Elliott/Ritzau Scanpix