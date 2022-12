Aldrig set før: Kevin-boss løfter sløret

Kevin Magnussens chef Günther Steiner skriver forfatter på sit cv, når han næste år udgiver sin første bog.

‘Surviving to Drive’ er en dagbog over 2022-sæsonen, og som titlen antyder, lægger den sig i kølvandet på Netflix-dokumentaren ‘Drive to Survives’ enorme succes; i det show er Haas-teamchefen en af de allermest populære skikkelser.

Tidligere kørere, mekanikere og ingeniører har skrevet stribevis af bøger om deres tid i Formel 1. Men det er første gang, at et Formel 1-hold har givet en fungerende teamchef lov til at løfte sløret for spillet i kulissen.

Günther Steiners dagbog, Surviving to Drive, udkommer næste forår. Foto: PR

Hvis Günther Steiner på skrift får lov til at være den bramfri og kontante mand, man både møder til daglig og ser i Netflix-dokumentaren, bliver det en læseværdig bog for alle F1-fans.

- Folk taler om, at fodboldmanagere er under pres. Stol på mig; det er ingenting. Pres er, når du ser en af dine kørere ramme en mur med 300 km/t. og eksplodere foran dine øjne, lyder det i pressemeddelelsen.

Der bliver nok at tage fat i.

2022-sæsonen blev indledt med Nikita Mazepin og Mick Schumacher i en bil malet som det russiske flag.

Og den slutter med Kevin Magnussen og Nick Hülkenberg som kørere for det amerikanske team, der for nyligt lancerede en ny og amerikansk storsponsor.

De siger, at stridsøksen er begravet, men når Kevin Magnussen næste år får Nico Hülkenberg som teamkammerat, skal han stå tidligt op, hvis han vil blive ved med at være holdets stjerne

- Jeg tror næppe, jeg kunne have valgt et mere aktivt år, når man skal dokumentere, hvad en Formel 1-teamchef gennemlever i Formel 1. Jeg har aldrig ført dagbog tidligere, og selv om jeg kan lide at se fremad, har det været sjovt at se tilbage, siger Steiner.

- Højdepunkterne skiller sig ud med Kevin Magnussens point i comebacket, Mick Schumachers første point på Silverstone, teamets første pole-position og vores ottendeplads i konstruktør-VM. Det har været lidt af en sæson.

‘Surviving to Drive’ af Günther Steiner udkommer på engelsk i april 2023.

