Aldrig set før: Tiltrækker enorm interesse

MONTMELÓ (Ekstra Bladet): De første detaljerede billeder af undersiden af Sergio Pérez’ Red Bull bliver i disse dage nærstuderet på F1-rivalernes designkontorer.

Men selv om der for en sjælden gangs skyld er frit udsyn til den del af moderne F1-biler, som skaber mest downforce, advarer Dr. Helmut Marko, Red Bulls særlige rådgiver, om at tro, at man uden videre kan kopiere teamets dominerende koncept.

- Selvfølgelig kan vi ikke lide det. Bunden er meget vigtig, men hvis du ikke har de andre dele og alle de underliggende koncepter, er det ikke nemt, sagde han efter løbet til Autosport og leverede samtidigt en elegant sviner til en rival.

- Mercedes-bilen hang længere oppe, men jeg tror nu ikke, at nogen var så interesseret i Mercedes-bil, som de var i vores.

- Men det er ikke kun bunden. Den skal arbejde sammen med frontvingen og den bagerste del af bilen. Alle de ting kombineret er mere komplekst end bare bunden, siger Marko.

Hos Mercedes var bossen Toto Wolff først temmelig vred over, at teamets nye koncept blev vist frem til hele verden. Men andre steder i organisation savlede man over de gode spionbilleder.

Frit udsyn til Mercedes-racerens nye bund. Der findes lignende billeder af Sergio Pérez' Red Bull. Foto: Eric Alonso/Getty Images

- Det tiltrækker altid en enorm interesse! Fotografer er positioneret på strategiske steder af banen, hvor der er sandsynlighed for, at kraner bliver bragt i spil. De klikkede løs, så vores indbakke var fyldt med billeder af andres biler i høj opløsning, fortæller den tekniske chef James Allison.

- Desværre tog vores bil selv en tur til himmels, så der vil være masser af billeder derfra i rivalernes indbakke. Men ja, vi fik en pæn bunke Red Bull-billeder, og det er altid godt for vores aerodynamikkere at studere for at se, om vi kan finde detaljer, der kan interesse os i vores testprogram, siger han.

