Alle drømmer om hans sæde: En chance tilbage

Efter endnu en skuffelse brænder sædet under Red Bulls Alexander Albon, men Kevin Magnussen-fans skal ikke gøre sig for store forhåbninger. Teamet kigger andetsteds

Før weekendens grandprix fik Alexander Albon to løb til at bevise, at han er værdig til at fortsætte som Max Verstappens teamkammerat næste sæson.

Siden den britiske-fødte thai på Mugello i september endelig scorede sit første podie, er kurven vendt for ham igen.

Portugals Grand Prix blev endnu en skuffelse.

Albon kvalificerede sig som nummer seks og sluttede på 12. pladsen, mens teamkammeraten Max Verstappen blev treer.

Sædet, som alle drømmer om, brænder for alvor under Red Bull-køreren. Teamet fastslår, at de skal bruge TO kørere, der kan udfordre Mercedes.

- Det var et svært løb for ham, og vi skal se på alle data til at forstå hvorfor. Og ja, han skal komme tilbage om mindre end en uge, sagde Christian Horner på sit onlinepressemøde søndag.

- Virkeligheden er, at der ikke ret mange løb tilbage, og vi er ved at nå det tidspunkt, hvor vi er nødt til at tænke på næste år. Inden for de næste par uger skal vi træffe en beslutning. Vi kender naturligvis alle mulighederne.

Red Bull vælger makkeren til Max Verstappen i 2021 inden for et par uger, siger Christian Horner. Foto: Mark Thompson/Getty/Red Bull Content Pool

Red Bull har fastslået, at man for første gang siden ansættelsen af Mark Webber i 2007 er villig til at se uden for sit eget talentprogram, hvis Albon degraderes.

Mange Kevin Magnussen-fans drømmer om, at thai-britens kvaler kan blive redningskransen for den vragede Haas-kørers Formel 1-karriere.

Men selv hvis Bestseller-milliardær Anders Holch Povlsen i 11. time beslutter sig for at forgylde Red Bull-teamet, er det meget usandsynligt.

Både Red Bulls særlige rådgiver Helmut Marko og teamchef Christian Horner har navngivet de to kørere, man ser på som alternativer: Nico Hülkenberg eller Sergio Pérez.

Trods endnu en fornem præstation fra Pierre Gasly, som med en femteplads i Portugal nu kun er et point fra Alexander Albon i VM-stillingen, kommer det ikke på tale at give franskmanden endnu en chance på førsteholdet.

- Pierre gjorde det fantastisk i dag, og han kører rigtig godt i de omgivelser hos Alpha Tauri. Han føler sig tilpas i den bil og med det mindre pres og færre forventninger, siger Horner.

- Man skal se på alle muligheder og den usædvanlige situation i Formel 1, hvor der er kørere med betragtelig erfaring og kunnen, som kunne være ledige.

Red Bull-teamet kunne fejre en podieplads til Max Verstappen, men Alexander Albon blev kun nummer 12. Foto: Pool/AFP/Ritzau Scanpix

- Først og fremmest skal vi give Alex muligheden til at erobre det sæde. Vi må ikke glemme, at da han fik chancen sidste år, scorede han flere point end Pierre og gjorde det markant bedre, når man ser på 2019 som helhed. Hvorfor ville det være anderledes, hvis vi byttede dem rundt igen?

- Alle på teamet ønsker, at han får det sæde. Alex er en fantastisk fyr, han har talent og er kun i sit andet år i Formel 1. Det er mentalt hårdt og svært at skulle op imod Max (Verstappen). Han har tidligere vist, at han kan slå tilbage, og jeg håber, at han gør det efter en svær weekend her om en uge på Imola, siger Red Bull-chefen.

Beslutningen hos teamet, der allerede nu er førsteudfordrer til Mercedes i 2021, venter derefter.

