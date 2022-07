Alle holdt vejret: 'Reddede mit liv'

Kinesiske Guanyu Zhou var involveret i et dramatisk uheld på første omgang af søndagens grandprix på Silverstone, men han takker en konstruktion på raceren for, at han stadig er i live i dag

Formel 1 holdt vejret i sekunderne efter Guanyu Zhous bil ramte barrieren, og til meldingen kom, om at han var okay.

Den 23-årige kineser nåede ikke engang ind i første sving på Silverstone, før bilen endte på hovedet, smadrede ind i barrieren og videre ind i stålhegnet få meter fra publikum.

Heldigvis slap han uskadt fra uheldet, men kun på grund af den halo, der blev indført i Formel 1 i 2018.

Det skriver han selv på Twitter med et billede af ham selv.

'Jeg er ok. haloen reddede mig i dag. Tak for alle jeres søde beskeder!' skriver han.

Og det er langt fra første gang, at konstruktionen over cockpittet har reddet en kører, siden den blev indført. Blot få timer inden Zhous crash kolliderede to racere i Formel 2.

Dennis Haugers Prema lettede og fløj direkte ind i Roy Nissanys DAMS. Mere bestemt lige der, hvor Nissanys hoved stikker op af bilen. Hvis ikke det var for haloen, ville raceren udelukkende hvile på hans hoved.

Vinder af søndagens Storbritanniens Grand Prix, Carlos Sainz, lovprisede også haloen efter løbet.

- Det er vanvittigt, han overhovedet kom uskadt ud af det. Det viser bare, at man bliver nødt til at rose FIA (Det Internationale Motorsportsforbund, red.), for hvor meget de hjælper os, selvom vi af og til kritiserer dem.

- Hvis man ser på crashet i Formel 2 og haloens rolle, så reddede den formentlig to liv i dag, sagde spanieren ifølge The Guardian.

Til undsætning

På de sociale medier var folk både chokeret over uheldet og billederne af det, men også lykkelig for, at haloen gjorde sit arbejde.

Men en anden detalje fra det uhyggelige øjeblik har også trukket opmærksomhed.

Kørerne var nemlig ikke i tvivl om, at det var alvorligt med Zhous crash, og George Russell, der selv var involveret i uheldet, sprintede fra sin ramponerede bil for at se til kollegaen.

Alexander Albon var også involveret i uheldet, og han ramte barrieren på start/mål-langsiden og holdt derefter stille. Marshals kom briten til undsætning, men i stedet signalerede han, at de skulle hjælp Zhou.

Søndag var endnu engang en påmindelse om, at Formel 1 er en farlig sport. Heldigvis kan vi glæde os over, at sikkerheden er i top.

Heldigvis blev det også en glædelig dag - i hvert fald set med danske briller. Kevin Magnussen og Mick Schumacher sikrede begge point til Haas.

Schumacher sluttede otter, og Magnussen tier.

10. juli skal feltet til Østrig, når der skal køres på den legendariske Red Bull Ring.

