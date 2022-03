- Alle kan lide Kevin

SAKHIR (Ekstra Bladet): En ny og anderledes hverdag venter på Mick Schumacher efter et år med Nikita Mazepin som makker i en feltets ringeste bil.

Nu venter den mere konkurrencedygtige VF-22’er og en noget hurtigere kollega i den anden side af garagen.

- Det er helt sikkert gavnligt for både teamet og mig. Kevin har kørt for teamet i fire år og havde jo så den etårige pause.

- Men alle kan lide ham på teamet. Stemningen og følelsen internt er god, og han er en god reference for mig, så det er indtil videre kun positivt, siger Mick Schumacher.

- Jeg kan profitere af hans erfaring. Han er et godt pejlemærke, så jeg får muligheden for at måle mig selv op mod ham og skal samtidigt prøve at levere under pres.

- Jeg er sikker på, at han hurtigt finder rytmen igen, og forhåbentligt kan vi få det bedste ud af hinanden, siger Schumacher.

Kevin Magnussen lægger op til et øget samarbejde med Mick Schumacher, end han har haft med teamkammerater tidligere. Foto: Jan Sommer

På grund af blandt andet coronabobler i 2020 er det begrænset, hvor meget Haas-duoen kender til hinanden på forhånd. I kulissen den eftersommer blev der talt om at udskifte Romain Grosjean med Mick Schumacher, men lade Magnussen fortsætte.

Planen blev som bekendt droppet til fordel for en russisk kapitalindsprøjtning.

Schumacher og Magnussen mødte først for alvor hinanden til 2020-sæsonens afsluttende test - og vejene skiltes herefter.

Mick Schumacher filmer sin nye teamkammerat Kevin Magnussen fra pitvæggen under testen. Foto: Carl Bingham/Haas F1 Team

På forhånd lægger danskeren op til samarbejde, også mere end tidligere i karrieren, uden at der bliver givet ved dørene. Han er ikke blevet hentet ind som mentor, men tager alligevel noget med sig fra USA.

- I Formel 1 er det typisk sådan, at kørerne har en sindssyg hård intern kamp. Man er på samme hold, men kører om de samme point, hvor man i langdistanceløb kører om det samme resultat internt blandt kørerne.

- Jeg har bare kunnet se, hvor meget der er at hente, når kørerne arbejder sammen og bruger hinanden. Så er der meget erfaring på tværs, der kan komme teamet til gode. Det har vi også som individuelle Formel 1-kørere interesse i.

- Jeg tror, at jeg vil tage noget af det med mig og prøve og arbejde lidt mere med Mick. Måske være lidt mere åben, end jeg har været før. Jeg tror, at det kommer os alle til gode.

