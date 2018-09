Alonso håner Kevin: Han burde være klogere

MONZA (Ekstra Bladet): Smilet var ikke til at tørre af Fernando Alonsos ansigt efter den kontroversielle kvalifikation på Monza.

McLaren lå sidst under træning, teamkammeraten Stoffel Vandoorne var langsomt af alle i Q1, så spanierens 13. plads var et ‘mirakel’.

I superstjernens verden ødelagde Kevin Magnussen sin egen kvalifikation.

- Han besluttede sig for at overhale i sidste minut. Så vi måtte kæmpe om første sving og ødelagde begge vores omgange, sagde spanieren.

- Jeg er ikke i Q3 selv med en perfekt omgang, men hans bil synes at være i Q3 sammen med Romain, og han burde have en klogere indgang til Q2.

Igen og igen gentog spanieren det synspunkt, ligesom han forklarede, hvor han blev overhalet gennem det sidste sving (Parabolica). Hvilket ikke er sandt, da onboard-kameraet viser, at det skete på langsiden forinden.

Den heftige infight medførte ingen straf til de to kørere. Foto: Jan Sommer

Til McLarens pressemøde senere lørdag modificerede superstjernen sin udtalelse en smule, hvilket meget godt understreger, hvordan den dobbelte verdensmester ser verden: Gør som jeg siger. Hvilket Kevin Magnussen ikke vil finde sig i.

- Jeg var tydeligvis ved at forberede min omgang. Vi prøver at respektere den position, vi har fra udgangen af Ascari-svinget til resten af omgangen. Men han ødelagde mit system ved at overhale. Hvis vi havde kørt efter mit system, kunne vi begge fuldføre vores omgang. Men fordi han overhalede mig, var det kun ham, der kunne fuldføre sin omgang.

Magnussen var noget sammenbidt efter mødet med dommerne. Foto: Jan Sommer

Günther Steiner var temmelig skuffet over Alonsos kørsel, og Haas-teamchefen gik direkte over til McLaren-chefen Zak Brown.

- Mit spørgsmål var bare: Var det virkelig nødvendigt? Begge kørere ødelagde deres omgange. Og Zak havde ikke rigtig set, hvad der var sket, hvilket vist var grunden til, at han gik sin vej.

- Men jeg var ophidset og ikke glad for, hvad der var sket.

- Selv på Alonsos bedste dag er der ingen chance for, at han kunne fange os. Det vil alle sige. Selv i verdens bedste slipstrøm vil det være umuligt.

Fernando Alonso leverede til endnu en stikpille til både Romain Grosjean og Kevin Magnussen. På spansk tv konstaterede han, at der ‘findes mange klasser af kørere, og så er der dem fra Haas, som sidder i den tredje-fjerdehurtigste bil og ryger ud i Q2’.

Den rystede Steiner kun på hovedet af.

- Fernando tog til McLaren, og McLaren burde ikke kæmpe for at komme ud af Q1, så der kan jeg ikke hjælpe ham. Den beslutning traf jeg ikke. Han bør kigge på sig selv i stedet for at tale om andre. Det er et godt udgangspunkt i livet, siger Haas-teamchefen.

