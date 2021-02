Alonso hjælper Lundgaard

Renault er blevet til Alpine, og 39-årige Fernando Alonso har afløst Daniel Ricciardo som makker til Esteban Ocon.

For der var endnu ikke plads til nogle af teamets talenter fra Formel 2, hvor den 19-årige dansker Christian Lundgaard og 21-årige årige kineser Guanyu Zhou sidste år blev nummer syv og seks i VM-serien.

Men de to og også den den 19-årige Formel 3-verdensmester Oscar Piastri kan se frem til at blive coachet af Alonso.

- Fernando har næsten 20 års erfaring med Formel 1. Hans erfaring er uvurderlig for de unge kørere, siger Alpine-direktør Laurent Rossi ifølge motorsport-total.com.

- Han har taget sig tid til at lære de nuværende kørere på akademiet at kende. Jeg er sikker på, at han vil være inspiration for holdet, siger Rossi.

Christian Lundgaard skal lære af Fernando Alonso. Foto: Joachim Ladefoged/Ritzau Scanpix

Det er meningen, at Alonso skal hjælpe både med mental og fysisk træning, ligesom han skal vise, hvordan man får det bedste ud af bilen.

Og Lundgaard har allerede nydt godt af spanierens råd i Abu Dhabi før nytår.

- Ved debriefingerne sad jeg ved siden af ham og så, hvor koncentreret han var, selvom han ikke kørte i weekenden, siger Lundgaard.

Alonso blev Formel 1-verdensmester i både 2005 og 2006, men droppede Formel 1 i 2018 og har siden kørt i WEC-serien, hvor det blandt andet er blevet til to Le Mans-sejre.

Formel 1-sæsonen indledes 28. marts i Bahrain, og Formel 2-sæsonen med Christian Lundgaard. indledes samme weekend samme sted.

