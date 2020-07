Alonso lurer: Chokskifte i spil

Selv om Fernando Alonso ikke har kørt et Formel 1-grandprix siden 2018-sæsonen, formår den dobbelte verdensmester stadig at trække overskrifter.

Ikke mindst i Spanien, hvor man drømmer om at se ham tilbage i motorsportens fineste klasse og helst på et topteam. På de kanter har man ingen forståelse for, at hverken Mercedes, Ferrari eller Red Bull er interesseret i den snart 39-årige racerkørers arbejdskraft.

Radiostation Cadena SER lancerede torsdag aften lidt af en historie. Ifølge deres oplysninger stod Fernando Alonso foran et chokskifte, så han inden for nær fremtid skulle erstatte Daniel Ricciardo, som fra 2021 skal køre for McLaren.

Franskmændene skulle blot ud af sin kontrakt med australieren, der scorer 200 millioner kroner årligt.

Rygter flyder fra spanske medier og mange uden hold i virkeligheden, især når det gælder Alonso. Men lige denne radiostation er normalt temmelig troværdig.

De spanske sportsaviser Marca og AS tog dog straks afstand til historien, ligesom hovedpersonen gør det samme.

Hans fokus denne sæson er Indianapolis 500 og et endnu et forsøg på at vinde motorsportens såkaldte Triple Crown.

Som Marca pointerer, er det også utænkeligt, at Fernando Alonso ville haste ind og uden at have kørt en eneste omgang i den nye Renault tage kampen op mod det unge franske håb Esteban Ocon. Spanieren er meget selvbevist og stiller sig aldrig dårligt i en intern kamp mod teamkammeraten.

Heller ikke hos Renault-teamet fra Enstone, som sammen med Alonso har fejret sine største største meritter.

Også ifølge Ekstra Bladets franske pressekilder er der tale om en and. Hvis Alonso skifter til Renault, bliver det tidligst til 2021-sæsonen. Teamchef Cyril Abiteboul afviste da også fredag i Østrig, at et chokskifte kommer på tale.

Følg dagens 2. træning LIVE her

Her er Ekstra Bladets analyse på holdenes indbyrdes styrkeforhold, og hvordan de har klaret sig gennem coronakrisen (+).

Spiller du Motor Manager på holdet.dk? Er svaret ja, så tilmeld dig til den åbne gruppe ‘Bank Ekstra Bladets klogeåger’, hvor trekløveret Jason Watt (Always Bet on Black), Jan Sommer (Boys of Sommer) og Jonas Hüttel (The Penfold Hearts) deltager. Det bliver næppe svært ... Her får du både tips, trick og opstilling til 2020-udgaven af Motor Manager (+)