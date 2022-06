Alvor-snak med Schumi: Nu er det nok!

Mick Schumacher kan ikke fortsætte med at køre galt, hvis han skal have en fremtid hos Haas, fastslår teamchef Günther Steiner

BAKU (Ekstra Bladet): Haas-teamchef Günther Steiner lagde på ingen måde skjul på sin skuffelse over Mick Schumachers seneste ulykke.

Alvoren er blevet understreget over for den unge tysker på et møde siden Monaco, om end bossen ved, at han hverken skal fortælle sin kører, hvordan han skal tackle sin F1-racer eller beder ham bakke af.

Men hvis der skal være en fremtid på Haas-teamet for Schumacher, kræver det point frem for ulykker.

- Det er ikke muligt at fortsætte på den måde, og det ved han. På et tidspunkt er det heller ikke længere sundt at crashe ind i vægge. Han ønsker at score point, og det gør man ikke ved at køre galt, siger Günther Steiner i Baku.

- Vi skal se, hvordan vi bevæger os fremad. Og jeg mener det. Der er mange ting, vi skal have styr på.

Se med onboard: Sådan så det vilde crash ud for Schumacher

I denne sæson smadrede Mick Schumacher sin Haas under kvalifikationen til Saudi Arabiens Grand Prix. En ulykke til op mod syv millioner kroner. Monaco-crashet er i samme størrelsesorden.

- Chassiset (monocoquen) er i sig selv ikke blevet meget beskadiget, og det er repareret. Motoren er okay, men gearkassen er naturligvis ikke okay, og mange andre dele er heller ikke okay, fortæller Günther Steiner.

Alene en ny gearkasse koster 3,5 millioner kroner hos Ferrari, og produktionsprisen for en ny frontvinge er 900.000 kroner.

- Vi har talt sammen, og han ved, at det ikke er godt for teamet. Han læser også, hvad I skriver og også nogle af skønnene. Jeg har ikke givet et tal, men ja, det er så mange penge, for I ved, hvad I taler om, siger Steiner.

Det siger lidt sig selv, men hverken team eller Schumachers karriere har råd til, at disse store ulykker fortsætter. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

Udgifterne til ulykker på årets budget er for længst overskredet.

- Vi var allerede over den post i Jeddah! Jeg ville elske, hvis vi var over vores forventede antal point, men vi er helt sikkert over budget til ulykker.

Også i Miami var Mick Schumacher involveret i et uheld, hvor et sammenstød med Sebastian Vettel kostede både point og ødelagte dele.

- Begge kørere ved, at de ikke skal crashe, men det er en meget konkurrencepræget sport. Det er nemt at overskride sine grænser og forårsage store skader. Især på baner som Monaco, Jeddah, Baku, Montreal og Singapore. Han skal justere sig selv til ikke at gentage Monte-Carlo. Og det hjælper ikke, hvis jeg siger det fem gange til ham. Det gør det kun værre.

En ting er, at der skal findes penge andre steder i budgettet, men der er også et reelt tidspres og problemer med at producere reservedele nok i tide. Samarbejdspartneren Dallara i Italien har været på overarbejde.

- Dallara gjorde det godt, og hvad hjulophæng angår, hjalp Ferrari os. Budgettet må lide andre steder, for du kan ikke blive ved med at bruge penge, som du ikke har, siger Steiner.

I Aserbajdsjan fik Mick Schumacher en skrækkelig start. Han kørte ikke galt, men på sin tredje omgang fossede væske ud af bilen. Tyskeren måtte parkere ude på Baku City Circuit og indleder endnu en weekend på hælene.

