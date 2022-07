Alvorens time: Haas til eksamen

Umiddelbart var der ikke meget hvid Ferrari over Kevin Magnussens nye Haas, men ifølge teamet gik introduktionen som forventet

BUDAPEST (Ekstra Bladet): Teamchef Günther Steiner så noget bekymret ud, som han skridtede tværs over pitlane efter fredagens træninger før Ungarns Grand Prix.

I Kevin Magnussens side af garagen havde man dagen igennem testet holdets eneste store opgradering hele sæsonen, som for at sige det mildt er kraftigt inspireret af Ferrari.

Til start var der imidlertid ikke meget hvid Ferrari over VF-22’eren.

Helt glad så han ikke ud, men Steiner insisterer på, at dagen gik som forventet. Foto: Tariq Mikkel Khan

Italienerne var hurtigste team i Ungarn, mens Kevins Magnussens opdaterede Haas kun kørte marginalt hurtigere end Schumachers gamle version plus Williams og en enkelt Alpha Tauri.

På pitvæggen fortsatte debatten mellem Steiner og chefingeniør Ayao Komatsu efter den sidste times træning. Det så mere dystert ud, end det var, siger Steiner til Ekstra Bladet.

Annonce:

- Vi talte bare om sessionen, og hvordan vi ofte har det lidt svært under fredagens træninger. Samtidigt er der næsten garanti for regn lørdag, så vi talte om, hvordan vi gør fremskridt, når forholdene ændrer sig totalt.

- Men intet dramatisk!

- Balancen var der ikke helt, men det er ganske normalt, når man har en hel ny ‘pakke’. Det gode er, at tallene matcher vindtunnelen og ser okay ud, så nu skal vi arbejde på at få det bedste ud den.

- Jeg tror, at der er mere i den, end vi så i dag. Vi skal bare lære den bedre at kende.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Sidekasserne og 'bodywork' på Magnussens Haas er kraftigt inspireret af ... Foto: Tariq Mikkel Khan

... Ferraris koncept. Foto: Tariq Mikkel Khan

Sådan så Magnussens bil ud i Frankrig - ude de dybe skåle. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Jeg ville blive overrasket, hvis den bare straks var hurtigere. Vi har kørt med den anden i 12 løb, og der findes ingen magisk kugle. Det kræver tid at justere den, men jeg er positiv, fordi tallene er okay, konstaterer teambossen.

På dette tidspunkt med introduktionen af en meget anderledes ny bil er omgangstid ikke førsteprioriteten. Det vigtigste er, at simulationerne stemmer overens med virkeligheden.

Selv om Kevin Magnussen kun noterede sig som 16’er i anden træning marginalt hurtigere end Schumacher, var den 29-årige dansker ved godt mod.

Annonce:

- Vi testede de nye dele, og de fungerede som forventet. Selvfølgelig mangler der stadig en del arbejde med at indfri potentialet. Men det var en god dag, siger han.

- Til at begynde med bekymrer vi os kun om, hvorvidt tallene fra vindtunellen stemmer overens med, hvad vi ser på banen. Det ser positivt ud. Bilen opfører sig lidt anderledes og har nye karakteristika, som vi skal udnytte.

- Den føltes ikke bedre til start, fordi det er svært at ramme setuppet på første omgang. Men den føles slet ikke dårlig. Der venter noget arbejde foran os for at få det maksimale ud af den.

Besøget i Ungarn var på forhånd heller ikke den bane, hvortil Magnussen havde størst forventning til. I Monaco havde bilen det svært i de langsomme sving, og visse dele af Hungaroring minder om bybanen.

- Vi ser ikke så konkurrencedygtige ud her. Måske er vi ikke det i Budapest? Men vi har før set, at vi kan vende tingene, siger danskeren.

Annonce:

Lørdag forventes byger hele dagen, så tidtagningen tegner under alle omstændigheder til at blive lidt af et lotteri.

Næste opgave bliver at trække mere omgangstid ud af den nye bil, siger Kevin Magnussen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Øgenavne som ‘Den Hvide Ferrari’ får Haas-raceren først, når den overrasker positivt. Allerede da den ramte banen, var der dog ingen tvivl om, hvor inspirationen kom fra.

Som Steiner forklarer:

- Der er groft sagt tre koncepter; Mercedes-, Red Bull og Ferrari-konceptet. Vi er tættest på Ferraris, så selvfølgelig ser vi på Ferraris og kopierer deres. Det tog noget tid, fordi først skulle de lancere bilen og køre nogle løb med den.

- Derefter går vi i vindtunnelen for at teste ideer af, når man har set på bilen. Idet vi har samme koncept som Ferrari, kopierer vi ikke Williams. Du inspirerer dig af noget lignende. Derfor tager det lidt længere tid. Du ønsker at se, hvad de andre gør, og hvad der virker og ikke virker. Vi tog os ekstra god tid, fordi vi var et bedste sted end forventet i begyndelsen af sæsonen, siger Haas-teamchefen.

Annonce:

Kevin Magnussen position på Haas-teamet som ledelsens favorit bliver understreget i disse dage. Læs hele historien om spillet i kulissen

Verstappen forudser svær weekend: ’Ferrari er hurtige på en bane som den her’

Fik du læst?

Vettels afskedsalut: Tag Schumacher

Første glimt: Kevins hvide Ferrari

Gambler med Schumacher