Alvorsord med teamet: Koks hos Haas

Med sin fænomenale andenplads viste Nico Hülkenberg, hvad der var muligt under den kaotiske kvalifikation på Circuit Gilles Villeneuve på en hovedsagelig våd bane - om end han senere pådrog sig en straf.

Derfor stod skuffelsen malet i ansigtet på Kevin Magnussen efter danskerens 14. plads.

Han var fjerdebedst i den tredje træning og kvalificerede sig femmer i fjor under lignende forhold.

- Nej, lød det kortfattede svar på, om hans side af garagen havde truffet de rigtige beslutninger.

- Vi var i pitten, da banen var tør. Vi så rigtig gode ud i de her forhold og eksekverede bare ikke, sagde Magnussen.

Problemet var i Q2, hvor banen var ved at tørre op, før det så i slutningen begyndte at regne igen.

Williams’ Alexander Albon viste, hvad der var muligt ved at gamle på softdækket fra start, mens alle andre var på intermediates. Han satte Q2’s bedste tid i griddens langsomste bil.

Tidligt begyndte Kevin Magnussen at tale om, at det var tørt nok til slicks. Han blev bedt om at sætte en tid på intermediates for en sikkerheds skyld.

Da holdet så var klar til at sætte slicks på, gik der koks i kommunikationen. Magnussen fortalte, at det var begyndt at dryppe. Han kørte i pit, hvor mekanikerne stod klar med soft-dæk, men fik besked på at køre gennem pitlane og fortsætte på intermediates.

I mellemtiden satte alle andre tider på soft - inklusive Nico Hülkenberg - som sendte dem videre til Q3.

Kevin Magnussen havde sat næsen op efter mere til tidtagningen i Canada. Foto: David Kirouac/Ritzau Scanpix

Omgangen efter blev det så Kevin Magnussens tid til at komme på slicks, men regnen havde taget til, og det var for sent.

- Jeg er lidt forvirret over, hvad der skete. Jeg tror, at der var en masse miskommunikation, der gjorde, at vi var helt skævt på den, sagde danskeren.

- Da forholdene var rigtige, var vi ikke på banen, så vi skal se på, hvordan vi gør det bedre.

- Det så ud som om, at vi havde en rigtig god chance. Vi var oppe at køre efter tredje træning og også efter den anden, så det er ikke rart at være i denne her situation.

- Med forhold som disse vil man maksimere, og det gjorde vi ikke.

En lignende situation udspillede sig hos Ferrari, hvor Charles Leclerc ikke kom på slicks i tide og kun blev 11’er.

Chancerne til løbet kunne Kevin Magnussen ikke forholde sig til:

- Jeg kørte tidtagning for 20 sekunder siden, så jeg skal lige have talt med teamet og komme mig over tidtagningen. Derefter tænker jeg på søndag.

