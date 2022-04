Ambitiøst mål: Point hver gang

Australiens Grand Prix bliver et specielt løb for Haas, der samtidig håber at få begge kørere i pointene

Skal man tro Haas-teamchef Günther Steiner, har Kevin Magnussen i 2022 gode muligheder for at overgå danskerens hidtil bedste sæson i Formel 1.

VF-22’eren bør være konkurrencedygtig og holde sig i fronten af midterfeltet minimum det første halve år.

- Jeg tror, at det er realistisk, at vi kan stile efter point i hvert løb; i hvert fald i første halvdel af sæsonen, og så får vi at se, om andre hold laver store opgraderinger eller vinder en masse fart. Jeg er optimist og tror, at vi kan beholde den nuværende form. Vi skal bare prøve at score point med begge biler, siger teamchefen.

Om en uge venter et helt særligt løb for teamet.

Australiens Grand Prix er Haas’ nummer 125 i Formel 1, og selve stedet vækker minder.

Her debuterede Romain Grosjean med en fænomenal sjetteplads tilbage i 2017, Kevin Magnussen præsterede det samme i 2019, mens teamet burde have sluttet fire og femmer i 2018, hvis det ikke lige havde været for DE pitstop …

Günther Steiner er meget positiv over teamets muligheder i den kommende tid. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Vi har haft mange op- og nedture på vores rutsjebanetur hen over de seneste seks år, men også store højdepunkter. Omkring 50 procent af de folk, som var hos os til det første løb, er her stadig, så for mig er det en præstation, siger Günther Steiner.

- De mest mindeværdige øjeblikke var sjettepladsen til første løb og derefter femtepladsen i mesterskabet i 2018, som vi vil forsøge at gentage forhåbentligt snart.

Kevin Magnussen har leveret nogle af sine bedste præstationer i Melbourne, hvilket ifølge danskeren mest er et tilfælde.

- Vi har haft nogle rigtigt gode weekender her. Ikke kun sjettepladsen, men vi havde kurs mod fjerde- og femtepladsen i 2018. Af en eller anden grund har det altid været et godt løb for os, siger han.

Normalt er Australiens Grand Prix sæsonåbneren, men grundet de coronaforskrækkede australiere turde man ved kalenderens deadline ikke binde an på, at de var klar til at åbne grænserne for Formel 1 og afholde en event med fuldt hus.

Derfor henlagde man starten til Mellemøsten for en sikkerheds skyld.

På papiret burde Kevin Magnussen og Haas have gode chancer for endnu et stort resultat.

- Vi har en ret god all-round-bil i år. Vi lærer stadig om den, men jeg har en fornemmelse af, at vi er stærkere i sving med langsomme og medium-hastigheder end de hurtige. Ikke at vi er dårlige i højhastighedssving, men styrken er mod de langsommere, så det burde være okay på Albert Park, siger Magnussen.

VF-22'eren er en god allround-racerbil, siger Kevin Magnussen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Albert Park er modereret en smule, siden Formel 1 kørte her sidst, og for første gang i 26 år.

For at give bedre muligheder for overhalinger er en række sving gjort bredere, mens andre er ændret en smule.

Største ændring er, at man har fjernet den tidligere chikane gennem sving 9-10, hvilket betyder en lang power-sektion i banens sektor to.

Banen er kun gjort 28 meter kortere, men arrangørerne forventer omgangstider, der er cirka fem sekundere hurtigere end før.

