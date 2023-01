Amerikansk gigant buldrer mod Formel 1

Når Formel 1-feltet tager hul på 2026, bliver det efter alt at dømme med flere end de nuværende ti teams i paddocken.

I sommer annoncerede Audi og Volkswagen et bud på en racer, mens der fra amerikansk side nu kommer endnu en plan for en bil i motorsportens stærkeste klasse.

Motorsportslegenden Michael Andretti er gået sammen med General Motors, og det er deres ambition at få en Cadillac ind i Formel 1 i løbet af tre år.

Andretti, der gennem en menneskealder har været en del af international motorsports fine klasser - både som kører og teamejer - har forsøgt at overbevise FIA om at udvide Formel 1-feltet ud over de 20 racere, der er maksimum.

Og det ser ud til at lykkes, hvilket bestemt også skyldes, at FIA-præsident Mohammed Ben Sulayem har givet udtryk for, at feltet gerne må være større.

- I dag er første skridt på den historiske vej til, at General Motors forhåbentlig kommer med i Formel 1, siger GM-præsident Mark Reuss i en udtalelse.

Præsidenten for General Motors, Mark Reuss (th.) i selskab med den kinesiske ambassadør. Foto: Rebecca Cook/Ritzau Scanpix

Endnu usikkert hvornår

General Motors' forhåbning og forventning er, at det er den legendariske Cadillac, der skal køre - og navnet bliver Andretti Cadillac.

Hvornår teamet kommer ud på asfalten første gang, er mere usikkert.

- Så snart det giver mening, siger Andretti, der er manden bag det succesfulde Andretti Autosport, der har vundet fire Indy Car-mesterskaber og hele fem udgaver af det berømte Indianapolis 500-løb.

Han er desuden søn af Formel 1-verdensmesteren fra 1978 Mario Andretti.

FIA-præsident Ben Sulayem er mere end almindeligt begejstret over nyheden.

- Dagens nyheder fra USA er et yderligere bevis på den popularitet og vækst, der er i Formel 1 under FIA's 'stewardship', siger han.

- Det er i særdeleshed tilfredsstillende at se interesse fra to så legendariske mærker som General Motors Cadillac og Andretti Global.

Boksen er krydset af nu

FIA og Formel 1 skal selvfølgelig begge vende tommelfingeren opad, hvis man som nyt team vil gøre sig forhåbninger om at komme med i det gode selskab.

- Ethvert udtryk for interesse vil skulle igennem en streng FIA-protokol og vil tage adskillige måneder, siger præsidenten.

Ifølge Michael Andretti er offentliggørelsen en kulmination på fire måneders forhandlinger.

- Én af de store emner var 'hvad bidrager Andretti egentlig med', forklarer han.

- Well ... vi kommer med en af de største producenter i verden i skikkelse af General Motors og Cadillac.

- For os var det den ene boks, vi ikke havde fået krydset af. Og det har vi nu. Vi kommer med en enorm opbakning til Formel 1, og det er svært for nogen at argumentere imod.