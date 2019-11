Angriber Schumachers familie: - Hun er nok bange

Michael Schumachers helbredsmæssige tilstand er for de fleste mennesker det måske største mysterium i international sports nyere historie.

Igennem næsten seks år er det lykkedes hans familie at hemmeligholde forholdene omkring den syvdobbelte verdensmester i Formel efter hans skiulykke i december 2013.

Helt utroligt få mennesker har fået lov af den allernærmeste familie at komme indenfor bag tykke mure og aflåste døre for at besøge Schumacher, hvilket har afstedkommet et utal af rygter og kommentarer fra såvel presse, fans som tidligere venner og bekendte.

Mens man sagtens kan sætte sig ind i, at pressen ikke er blevet indviet i Schumachers tilstand, har millioner af fans verden over sukket efter at vide mere, mens tidligere nok så nære venner i den grad også er blevet lukket ude.

Det er flere gange blevet luftet af folk fra motorsportsverdenen, og nu får det ny næring i en dokumentar på tv-stationen RTL, der kommer i forbindelse med 25 års-jubilæet for Michael Schumachers første verdensmesterskab.

Her tager Willi Weber bladet fra munden og retter en direkte kritik af Schumachers hustru, Corinna.

- Jeg ved ikke, om han får det bedre. Jeg vil vide, hvordan han har det, holde ham i hånden eller ae hans kind. Men jeg får ikke lov af Corinna, siger Weber, der var manager for Michael Schumacher gennem hele karrieren.

- Hun er nok bange for, at jeg kommer til at se, hvad der i virkeligheden foregår, og at jeg kommer til at afsløre sandheden til offentligheden, siger han.

Hvad der menes med ’sandheden’, bliver ikke forklaret.

Willi Weber og Michael Schumacher holdt sammen gennem hele Michaels opstigning i international motorsport, og Weber var hans manager gennem hele karrieren. Foto: Daniel Ochoa de Olza/AP/Ritzau Scanpix

Det er langt fra første gang, Willi Weber lufter sin bekymring og/eller utilfredshed om man vil. For et par år siden fortalte han, at familien burde fortælle Michaels mange fans, hvordan det gik.

- Hvorfor får ingen noget at vide, spurgte han frustreret ved den lejlighed til det tyske magasin Bunte.

Hemmeligholdelsen af tilstanden kan tolkes som et udtryk for, at legendens tilstand ikke er så god, at man ønsker at offentliggøre noget. Men det vides ikke. Der er fortsat lukket helt ned.

Willi Weber vælger dog at tro, at det ikke står helt skidt til.

- Jeg tror fuldt og fast på, at Michael får det bedre, fordi han er en fighter. Er der en chance, går han efter den. Jeg beder for ham og er overbevist om, at jeg får ham at se igen, siger den 77-årige Weber i dokumentaren.

Også Nick Fry, der var Schumachers chef i Mercedes-dagene, da tyskeren gjorde comeback i Formel 1, har langet ud efter familiens håndtering.

- Corinna og familien har holdt informationen om hans tilstand og behandling i meget kort snor. Jeg synes, det er synd, skrev han i sin bog 'Survive. Drive. Win.', der udkom tidligere på året.

- Der er millioner af mennesker derude, der har en helt oprigtig forkærlighed for Michael, og det er ikke kun hans fans i Tyskland eller Mercedes Benz-fans, skrev han og tilføjede, at det var vigtigt med information, ’fordi folk dermed kan sympatisere med ham, fordi han ikke er alene’.

Corinna og sønnen Mick i selskab med blandt andre Sebastian Vettel i april 2019 i Bahrain. Foto: Hamad I Mohammed/Reuters/Ritzau Scanpix

Da svenske Expressen i december 2016 besøgte Schweiz for at skrive en reportage omkring Michael Schumacher, talte avisen med Roger Benoit, der igennem et par menneskealdre har skrevet for den schweiziske avis Blick om Formel 1.

Han var ikke sen til at kalde det for en decideret skandale, at familien har værnet så kraftigt om Michael.

- Den store skandale er, hvordan familien har håndteret situationen. Jeg synes, at en forklaring er på sin plads. Folk undrer sig over, hvordan han har det. Så giv dem noget. Det er en skandale, hvis du spørger mig, sagde han.

Der har dog været nyt om Michael Schumacher. Også i år. I september var han blevet indlagt på Georges-Pompidou-hospitalet i Paris, hvor han gennemgik en stamcelle-transfusion for at reducere inflammation.

Ifølge avisen Le Parisien udtalte en ansat på hospitalet:

- Ja, han ligger på mit afsnit. Og jeg kan fortælle dig, at han er ved bevidsthed.

Hvordan vedkommende har fået lov til at sige det, vides ikke. Og det er også uvist, hvordan Corinna og resten af familien har reageret på det.

Michael blev dog efterfølgende udskrevet og vendte retur til hjemmet i Genève.

’Die Michael Schumacher story’ bliver vist på RTL onsdag aften.

