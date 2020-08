Anker kopi-sag: F1-teams i åben krig

Ferrari, Renault, Williams og McLaren anker alle sagen, hvor Racing Point dømmes for at have ulovlige Mercedes-dele på bilen. Og det samme gør Racing Point

Ferrari erklærede fredag aften som første team deres hensigt til at anke. Siden fulgte Renault og McLaren trop i, hvad Mercedes-teamchef Toto Wolff kalder en lille revolution mod sit kundeteam Racing Point.

På papiret handler sagen om, at Racing Point kører med en ulovlig kopi af Mercedes’ bremsekøling, men hele Formel 1’s DNA bringes i spil, og denne åbne krig kan også på sigt få konsekvenser for Haas’ samarbejde med Ferrari samt Alpha Tauris tilknytning til Red Bull.

Første del af teamcheferne pressekonference havde besøg af Claire Williams, Zak Brown og Mattia Binotto. Foto: RUDY CAREZZEVOLI/Getty/FIA Content Pool

Teamchefernes pressekonference var et langt skænderi.

- Min første reaktion er, at Racing Point er fundet skyldig, og jeg er stadig bekymret for, at det, der i Østrig var ulovligt, stadig sidder på bilen. Det er forvirrende for fans, siger McLaren-bossen Zak Brown.

- De hævdede at have kopieret bilen via fotografier. Når man læser kendelsen, ved man, at det er BS (bullshit), og derfor må man stille spørgsmål til resten af bilen. Potentielt er det kun toppen af isbjerget.

- Jeg synes ikke, det er sundt for vores sport. Konstruktøren får en straf, men kørerne gør ikke, siger han.

McLarens teamchef Zak Brown mener, at straffen er for mild og forstår ikke, hvordan Racing Point må benytte en ulovlig del i resten af sæsonen. Foto: RUDY CAREZZEVOLI/Getty/FIA Content Pool

Udenfor var Racing Points Otmar Szafnauer klar i mælet:

- For Zak Brown er det BS, fordi han ikke er ingeniør. Han har ingen idé om, hvad han taler om. Nul.

- Jeg er overrasket over, hvor lidt han kender til Formel 1’s regler. For mig ser det ud til, at han kender mere til historisk racing end Formel 1, siger Szafnauer.

Han pointerer, at teamet allerede i 2018, mens det var fuldt lovligt, begyndte at få data fra Mercedes.

- Nu bryder vi pludselig det sportslige reglement, fordi vi brugte noget data, vi lovligt fik fra Mercedes.

- Se på folk som Haas og Toro Rosso, som ikke kun får data, men også kølingen, design og alt. De er okay, men ikke os? Det er en frustration, siger Racing Point-chefen, som OGSÅ har valgt at anke.

Ferrari-teamchef Mattia Binotto understreger, at sagen handler om mere end bremsekøling.

- Der er et helt koncept bagved, som handler om kopi. Er det tilladt at kopiere et helt koncept eller ej? Men de to ting skal adskilles. Hvad angår bremsekølingen, er reglerne brudt. Det er nu et faktum. Er straffen tilstrækkelig eller ej?

Binotto holdning til det sidste spørgsmål blev besvaret med anken.

- Farligt og uacceptabelt

Mercedes står lidt på sidelinjen som en teknisk partner med Racing Point, der ikke har forbrudt sig mod nogen regler.

- Jeg tror ikke, at bremsekølingen er grunden til, at de nu kører med om de seks forreste pladser. Jeg tror, det skyldes fremragende ingeniørarbejde, hvor de har trukket det maksimale ud af reglerne, siger Toto Wolff.

- Vi kan have en debat, om vi ønsker dette fremover, når det gælder kopier af hele biler. Ud fra vores synspunkt foregik ingen regelbrud, siger Mercedes-bossen.

FIA har allerede tilkendegivet, at man til 2021 vil stramme reglerne yderligere for at undgå så omfattende kopi af en bil, som tilfældet er med Racing Points lyserøde Mercedes.

Kopi-sagen kort I 2019 måtte teams købe bremsekøling af andre teams, men fra 2020 skal de designe dem selv. Racing Point købte et sæt af Mercedes og brugte sidste år kølingen på forhjulene. Dem må de gerne videreføre til i år. Kølingen til baghjulene brugte de aldrig, men kopierede dem til årets bil. Designet tilhører derfor Mercedes og ikke Racing Point, mener det internationale motorsportsforbund, FIA. Racing Point kører med en ulovlig del på bilen og har fået en designfordel, som FIA takserer til en bøde på tre millioner kroner og 15 konstruktør-point. Hver gang de bruger kølingen resten af sæsonen får de en ubetydelig reprimande. De såkaldte 'brake ducks' køler ikke kun bremserne, men leverer også aerodynamisk downforce til bilen.

