Anklager Kevin

BUDAPEST (Ekstra Bladet): Red Bull havde en skrækkelig kvalifikation til Ungarns Grand Prix og skal søndag starte 10'er og 11’er.

Max Verstappen fik motorproblemer, mens Sergio Pérez skældte ud på både stewards og Kevin Magnussen for sin exit fra Q2.

Mexicaneren fik først sin tid slettet for at have været uden for banens hvide linjer. Senere fik han den tilbage igen, fordi han åbenbart ikke havde været uden for alligevel.

Men da afgørelsen i Q2 faldt, anklagede han Kevin Magnussen for ikke at have flyttet sig hurtigt nok, hvilket kompromitterede indgangen til svinget.

- Magnussen! Jeg blev blokeret af Magnussen, råbte han over radioen.

Red Bulls mexicaner var ikke videre snaksom efter sin meget skuffende tidtagning. Foto: Tariq Mikkel Khan

Det er dog efterhånden ved at være en del år siden, at den danske racerkører havde ry for at blokere for hårdt og ikke være opmærksom nok på trafik.

Annonce:

I mixed zone trak Pérez allerede lidt i land og fokuserede mest på den slettede omgangstid, som han alligevel fik tilbage.

- Jeg synes ikke, at systemet fungerer, og vi skal se på, hvordan det kan blive mere ensartet.

- Det er en kæmpe forstyrrelse, og så havde jeg Kevin i vejen på vej ind i andet sving. Jeg manglede et par tiendedele til Q3 og mistede et par tiendedele med Kevin i den situation. For mig var det en meget uheldig kvalifikation, sagde Pérez.

Sergio Pérez skal starte 11'er søndag med Max Verstappen lige foran. Foto: Tariq Mikkel Khan

Stewards så slet ikke på situationen; de langsomme gengivelser viser også, at den danske Haas-kører gjorde, hvad han kunne for at flytte sig. Den korte og snævre Hungaroring er en af de baner, hvor trafik altid er en udfordring under tidtagning.

- Jeg fik det at vide, da han var omkring halvandet sekund bag mig, og så trak jeg bare til venstre. Jeg var endda ude på græsset for at komme af vejen. Jeg tror, at han mener, at jeg kompromitterede ham eller noget i den dur. Jeg gjorde, hvad jeg kunne, forklarede Kevin Magnussen til Ekstra Bladet.

Magnussen mente, at han gjorde, hvad han kunne for at komme af vejen. Man kan også argumentere for, at i en Red Bull bør man have mere end to tiendedeles margen for at nå Q3. Foto: Tariq Mikkel Khan

Annonce:

Han gik da også over til Pérez umiddelbart efter at have hoppet ud af bilen.

- Jeg fik det at vide ret sent og så, at han var tæt på mig. Men jeg synes, at jeg kom ret hæderligt af vejen for ham. Så jeg sagde bare ‘sorry mate’.

Til gengæld var han enig i, at situationen med den slettede omgang var noget rod. I Q1 skete det også for Pierre Gasly, men Alpha Tauri-køreren fik i modsætning til Red Bull-stjernen ikke sin omgang tilbage.

- Det er meget frustrerende. Og jeg ved ikke, hvorfor de gør det sådan. Se, hvem der får glæde af det, sagde Magnussen.

George Russell overraskede både sig selv og sit team med karrierens første pole-position. Foto: Tariq Mikkel Khan

Efter et rædderligt år set med Mercedes-øjne scorede George Russell en overraskende pole-position, mens Lewis Hamilton takket være en defekt DRS-vinge måtte nøjes med syvendepladsen.

De to Ferrari-kørere plus McLarens Lando Norris er nærmeste forfølgere søndag.

Annonce:

Kevin Magnussen position på Haas-teamet som ledelsens favorit bliver understreget i disse dage. Læs hele historien om spillet i kulissen

Fik du læst?

Årets vildeste kvalifikation

Vettels afskedsalut: Tag Schumacher

Alvorens time: Haas til eksamen