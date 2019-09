Anklager superstjerne: Hjulpet af dommerne

Ekstra Bladets Jan Sommer forevigede den altafgørende situation af Italiens Grand Prix bedre end nogen anden fotograf til stede på Monza. Kort efter sit pitstop er den førende Charles Leclerc under tryk fra Mercedes-stjernen, og som det ses på pletskuddet, presser den unge Ferrari-stjerne Hamilton af banen.

Midt i en nedbremsningszone efterlader Leclerc ikke plads til sin rival. Det må man ikke ...

Hjemmebanefavoritten bliver vist det sort-hvide flag; Formel 1's svar på det gule kort, som den nye løbsansvarlige Michael Masi vil til at bruge oftere. Løbet byder på endnu en tvivlsom manøvre, som ikke blev undersøgt.

Efter 53 omgange kunne festen bryde løs, da Ferraris tifosi fik deres første sejr på hjemmebane siden 2010.

- Hvad kørslen angår, var det måske lidt over grænsen, men er hvad konsekvensen? Hvis de uddeler en straf på Monza, når han vinder løbet, ville vi have haft optøjer her, konstaterede Mercedes-teamchef Toto Wolff efterfølgende.

Foto: Jan Sommer

- Vi ønsker alle hård racing, men hvor eftergivende skal vi være? Du kunne have uddelt straffe for begge episoder, siger han.

Når festen har lagt sig, indfinder tømmermændene sig. For situationen er kontroversiel og endnu et eksempel på, hvordan reglerne i Formel 1 bliver tolket fra gang til gang. Beslutningen går i tråd med politikken 'lad dem køre racerløb', men Formel 1's dommere har stadig en udfordring med ensartede straffe.

Sidste år fik Red Bulls Max Verstappen fem sekunders straf for en stor set identisk manøvre på Valtteri Bottas i første sving, hvilket kostede hollænderen en podieplacering. Især under nedbremsning er dommerne og flertallet af kørerne imod, at bilerne skifter retning. Fordi det er farligt.

BBC's F1-ekspert, den tidligere kører Jolyon Palmer, er temmelig klar i mælet i sin analyse. Charles Leclerc brød reglerne og skulle for sportens skyld have haft en straf.

Problemet er, at kørere længere nede i feltet bliver straffet efter et tilsyneladende andet regelsæt. Noget Haas-teamchef Günther Steiner ofte gør opmærksom på og senest søndag til Ekstra Bladet, da han bemærkede, at tvivlen forhåbentlig også ville komme Haas til gode næste gang, de var til dommerne. Med dette argument slap Sebastian Vettel nemlig for at få sin kvalifikationsomgang sløjfet, efter alle verdens tv-seere havde set Ferrarien have samtlige fire hjul uden for de hvide linjer.

Jolyon Palmers bringer et eksempel fra Kina på banen. Her fik Daniil Kvyat fra Toro Rosso en tur gennem pitlane som straf for kontakt med begge McLaren på første omgang i en situation, som Palmer mener, er en klar racing-hændelse.

- Ville Leclerc have fået samme straf? Jeg tvivler. Faktum er, at Leclerc er en meget populær kører. Faktisk har jeg i min tid ikke kendt en mere populær topkører og nu løbsvinder. Har det plus det faktum, at han kører i en rød bil, haft indflydelse på weekendens resultat?

Ekskøreren argumenterer for, at man i Formel 1 indfører faste dommere, så udgangspunktet for tolkningen af reglerne altid er den samme. Han er også nervøs for, at Michael Masis brug af det sort-hvide flag betyder, at kørerne nu kan lave en strafbar hændelse og slippe af sted med den.

Fejler og fejler - mens knægten er blevet konge

Lewis Hamilton tog balladen forholdsvis roligt.

- Vi beder konstant om ensartethed. Der var en regel på plads, den blev ikke fulgt i dag, og de brugte en anden konsekvens for reglen. Hvorfor ved jeg ikke. Det er motorløb, og jeg går ud fra, at dommerne bare vågnede op på den anden side af sengen i dag, konstaterede han.

Hovedpersonen svarede også udenom.

- Jeg troede, jeg havde efterladt en bils bredde. For at være helt ærlig har jeg ikke set billederne endnu, men jeg er ret sikker på, at der var plads, sagde Leclerc umiddelbart efter sin anden sejr i træk.

