Ansvarlig for monstercrash: Hülkenberg hårdt straffet

Renaults Nico Hülkenberg får ti strafplaceringer til Italiens Grand Prix for at spille bowling med Fernando Alonso og Charles Leclerc

SPA (Ekstra Bladet): Romain Grosjean blev udsat af hård kritik af sine kollegaer og fik et løbs karantæne, da han i 2012 var ansvarlig for et monstercrash i første sving til Belgiens Grand Prix.

Seks år senere må Nico Hülkenberg lægge ører til verbale lussinger fra Fernando Alonso, efter Renault-køreren missede sit bremsepunkt og dermed torpederede spanieren henover Charles Leclercs på en facon, så sikkerhedbøjlen halo fik mulighed for at vise sit værd.

I 2018 slap Nico Hülkenberg lidt billigere. Tyskeren fik tre strafpoint på licensen - og så en der kan mærkes.

Til Italiens Grand Prix uddeles ti (!) strafplaceringer på startgridden.

Før de havde været ved stewards, gav Fernando Alonso sit syn på situationen.

- Jeg så Hülkenberg i bakspejlet med alle fire hjul låst. Han missede bremsepunktet fuldstændigt, ligesom Grosjean gjorde det i 2012 og spillede bowling med os.

- Jeg er skuffet. Jeg fik en god start. Der var et par muligheder i første sving, du kører det forsigtigt, og så ser du i spejlene, at folk bagved tror, at det er det sidste sving i mesterskabet

- I øjeblikket tænker man: Hvordan er det muligt at misse bremsepunktet så meget? Hvordan er det muligt at lave så stor en fejl på motorsportens højeste niveau?

- De fejl i starten med store konsekvenser bør straffes hårdere, mener Fernando Alonso.

- Det positive er, at alle har det godt. Jeg fløj over Charles, og halo’en viste sig som en god ting at have, konstaterer han.

Nico Hülkenberg tog det fulde ansvar for ulykken hos stewards. Han forklarer sit brøde med, at de moderne F1-racere er ekstremt følsomme over for beskidt luft, som koster downforce.

- Disse biler er aerodynamisk meget følsomme, især når bilerne er tæt samlet foran, for så mister du meget greb. Jeg må indrømme, at det overraskede mig i dag, siger han.

Dommerne nævner også 2012-episoden. De gør opmærksom på, at dengang eksisterede ikke det nuværende system, hvor 12 strafpoint på licensen i løbet af 12 måneder udløser løbstraf. Hülkenberg har nu fire.

Læs her Romain Grosjeans farverige fortælling om ulykken i 2012 og hans dertilhørende personlige krise (+)

Også Valtteri Bottas fik to strafpoint efterfølgende for et sammenstød med Sergej Sirotkin i første sving.

