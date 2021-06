Antiklimaks for dansk racerhåb: Sejlede bagud

Skitsen til en rigtig stor weekend var på plads for Frederik Vesti på Paul Ricard til sæsonens anden afdeling af F3-mesterskabet.

Den toppede fredag med årets første pole-position - karrierens anden i F3 - men her startede også derouten for det Mercedes-støttede danske racerhåb.

Med de nye format, hvor man i F3 kører to sprintløb før hovedløbet med omvendt grid af de første 12, var der gode chancer for en stærk position til det andet løb.

Foto: PR/Dutch Photo Agency

Vesti avancerede en enkelt plads og lå længe 11’er, som ville have betydet første startrække til løb to. Men så betød et pludseligt opstået motorproblem, at han faldt tilbage til 15. pladsen.

- Da teknikerne fik åbnet til motoren, stod de som et stort spørgsmålstegn, at jeg overhovedet havde gennemført løbet. Jeg måtte ned i gear i de langsomme sving på grund af problemet. Det var drøn-ærgerligt, men alligevel var jeg bare totalt lettet bagefter over, at det lykkedes at identificere problemet, så jeg kunne blive klar til løb to, siger han.

Fra 15. pladsen avancerede han her til tiendepladsen, hvilket udløser et enkelt point.

Søndag var der dækket op til pointfest med starten fra pole-position.

Nedbør over Paul Ricard fik imidlertid konsekvenser. Først blev Vesti overhalet af Red Bulls nordmand Dennis Hauger (Prema), og som løbet skred frem, sejlede han bagud ned til sjettepladsen.

Danskeren havde sammen med sit team ART Grand Prix satset på mere regn, end der kom, og det fulde setup til vådt føre, gjorde ondt, som banen tørrede op.

- Hvis regnen havde fortsat, lå det i mine hænder at vinde løbet. Min bil var sat op til, at vi ville have regn indtil de sidste fem omgange, forklarer Vesti.

Foto: PR/Dutch Photo Agency

- Regnen stoppede allerede efter nogle omgange, så fra at føle mig sikker på min og bilens potentiale var jeg allerede på syvende omgang i tvivl om, hvorvidt jeg ville få en top ti-placering. Mit dæktryk var for højt til en tør bane, og jeg mistede alt mit greb bagtil på bilen på grund af overstyring, siger han.

Formel 3 skal i aktion igen om to uger på Red Bull Ring, hvor Frederik Vesti sidste år tog både pole-position og vandt hovedløbet.

F3-stilling efter anden afdeling 1. Dennis Hauger (Prema) 66 point 2. Victor Martins (MP) 60 point 3. Jack Doohan (Trident) 58 point 4. Clément Novalak (Trident) 49 point 5. Olli Caldwell (Prema) 41 point 6. Aleksandr Smolyar (ART) 40 point 7. Caio Collet (MP) 35 point 8. Frederik Vesti (ART) 33 point 9. Logan Sargeant (Charouz) 18 point 10. Matteo Nannini (HWA) 16 point

