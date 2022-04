Antiklimaks for Magnussen: Nier i italiensk drama

Kevin Magnussen snuste til finere placeringer, men måtte nøjes med to point på Imola - Max Verstappen førte an i en Red Bull et-to

IMOLA (Ekstra Bladet): For en stund i ‘Made in Italy’-grandprixet på Autodromo Enzo e Dino Ferrari drømte Kevin Magnussen og Haas om endnu en femteplads i denne sæson, men vejret artede sig ikke helt, som de havde brug for.

Regn udløste den overraskende fjerdeplads under fredagens tidtagning, og regn i timerne op til grandprixet gav også danskeren chancen for et stort resultat.

Men da løbet kun var vådt i begyndelsen, og der ikke blev kastet flere uforudsigelige elementer efter feltet, forduftede farten hos Haas stille og roligt.

Kevin Magnussen sluttede nier og kommer derfor efter ottendepladsen i sprinten fra Italien med samlet tre point.

Red Bull slap endelig for tekniske problemer og vandt en nem et-to med Max Verstappen foran Sérgio Perez.

Lando Norris scorede et overraskende podie, da Ferrari på hjemmebane dummede sig. Charles Leclerc forsøgte et sent pitstop for at snuppe hurtigste omgang.

Men det endte med en afkørsel og en sølle sjetteplads.

Først en fed duel mod George Russell. Foto: Jan Sommer

Siden mod Valtteri Bottas. Foto: Jan Sommer

Kollegaen Carlos Sainz Jr. havde en endnu værre weekend, siden kontraktforlængelsen med Ferrari blev annonceret tidligere på ugen.

I den tricky og fugtige start, hvor samtlige kørere var på intermediates, skubbede McLarens Daniel Ricciardo spanierens Ferrari ud i gruset, hvor den sad fast.

Kevin Magnussen udnyttede det kaos til at avancere til femtepladsen.

For teamkammeraten Mick Schumacher var det imidlertid situationen, som spolerede tyskerens chancer. Han var ellers startet tier; den bedste placering i hidtil i F1-karrieren.

Men med kaos foran tabte Schumacher sin Haas, da han kom lidt for langt ud til højre med våde linjer og græs, spandt rundt og røg bagerst i feltet.

Mareridtet fortsatte, og den unge tysker lavede senere i løbet en 360 graders vending efter en endnu en visit på vådt græs.

Han sluttede nummer 17.

Første del af løbet bød på vidunderlig racing, som Kevin Magnussen forsvarede sig mod først George Russells Mercedes og siden den tidligere Mercedes-kører Valtteri Bottas.

Kevin tog to point i Italien. Foto: Jan Sommer

Banen tørrede så småt op, og McLarens Daniel Ricciardo testede som den første forholdene på slicks. Nummer to til at gamble var Sebastian Vettel, og Astons Martins tysker vandt på den beslutning.

Det tidlige pitstop var nok til at overhale Kevin Magnussen og sende danskeren ned på ottendepladsen.

Som frygtet var Haas imidlertid ikke så stærke på tør bane som våd, så herfra kiggede kun bagud og ikke fremad.

Yuki Tsunoda havde mere skud i sin Alpha Tauri og åd sig langsomt, men sikkert ind på bil nummer 20.

- P9, ikke så ringe. Flere point til os, sagde Magnussen efter at have set det ternede flag.

Tsunoda endte som syver. Foto: Jan Sommer

Red Bull satte sig hurtigt på løbet med Max Verstappen i front, men allerede før Leclercs afkørsel havde Sergio Pérez fået ram på monegaskeren, hvilket hjælper hollænderen i VM-stillingen.

McLarens Lando Norris kørte sit helt eget løb på fjerdepladsen uden at være i nærheden af nogen som helst, før han fik podiet foræret.

Men som sæsonen er kommet i gang, er teamet et noget bedre sted, end de så ud til under test og løb i Bahrain.

Efter lørdagens sprintløb så man en ophedet diskussion mellem Mercedes-teamchefen Toto Wolff og superstjernen Lewis Hamilton. Begge er ganske forståeligt frustrerede efter at have vundet alt i årevis.

Turen til Imola var en kæmpe skuffelse for den syvdobbelte mester i både tidtagning, sprintløb og grandprix. Helt generelt, men også sammenlignet med kollegaen George Russell.

I det mindste sikrede det unge håb en fjerdeplads, mens krudtet var helt vådt hos Hamilton, som sad hjælpeløst fast langt nede i feltet.

Han sluttede 13’er og måtte allerede efter 41 af de 63 omgange se sig overhalet af den forsvarende verdensmester Max Verstappen.

F1’s sportslige chef Ross Brawn drømmer om seks sprintløb i 2023-kalenderen, og der skal stemmes om tanken allerede i den kommende uge.

Konceptet ville have godt af at blive justeret yderligere, som flere kørere - inklusive Kevin Magnussen - har været inde på.

Måske sprint-kvalifikationen bare skulle have et rent sprintløb, hvor fredagens tidtagning også afgjorde søndagens startgrid.

Imola demonstrerede den nuværende udfordring. Sprinten sørger blot for at udjævne alle overraskelser fra tidtagningen som Kevin Magnussens fjerdeplads, Sebastian Vettel i Q3, Carlos Sainz’ ulykke og Sergio Perez problemer i det våde føre.

Så til grandprixet startede ingen af bilerne for alvor ude af position, hvilket IKKE hjælper på racerløbet.

Det skiftende føre skabte dramaet, men uden det ville grandprixet næppe have budt på de store rokeringer.

