Antyder konspiration: F1-boss på umulig mission

Aston Martins teamchef Otmar Szafnauer er godt og grundigt irriteret.

Sidste år overraskede teamet med sin lyserøde Mercedes-kopi og havde forventet, at de efter skiftet til grønt skulle køre med om sejre og podier i år.

Virkeligheden bliver en anden.

Justeringerne i det aerodynamiske reglement har skadet dem, som kører med lav 'rake'; det er forskellen på ridehøjden for og bag på bilen, og har hjulpet teams med høj rake.

Ifølge Szafnauer har teams med Mercedes’ koncept tabt et sekund sammenlignet med Red Bull og Alpha Tauri.

- Jeg er ikke konspirations-teoretiker. Men sidste år gjorde os med lav rake opmærksom på, at ændringerne ville have større effekt end hos dem med høj rake. Og vi fik ret, siger han til motorsport.com.

Før søndagens grandprix sagde Szafnauer til Sky, at han vil tale med det internationale motorsportsforbund, FIA, for at se, om der kan laves ændringer i reglementet. Et søgsmål kan også komme på tale.

Tanken er lidt naiv, mener Red Bull-teamchef Christian Horner. Ikke mindst fordi alle regelændringer er stemt enstemmigt igennem, ligesom Lewis Hamilton vandt sæsonens første løb og efter Imola stadig fører verdensmesterskabet med et point.

- Da frontvingerne blev ændret for et par år siden, gjorde det virkelig ondt på os. Vi stemte imod det, men måtte acceptere det. Det virker lidt naivt at tro, at man ændrer på reglerne efter et enkelt løb, når hele proceduren er fulgt. Det kæmper jeg med at forstå, siger Horner til Sky.

Hos Mercedes har eksempelvis Lewis Hamilton antydet, at ændringerne skete for at holde snor i det suveræne tyske team.

Teamchef Toto Wolff bakkede på Imola op om Aston Martins frustrationer.

- Jeg forstår emnet. Som reglerne faldt på plads sidste år, kan man altid stille spørgsmål ved motivationen bag. Man har retten til at gennemgå sagerne og debattere dem med FIA for at finde ud af præcist, hvad der er sket, siger Mercedes-bossen.

- Derfor respekterer jeg Aston Martins forespørgsel. Måske var ting rettet mod os, og de mærker skadevirkningerne.

Baggrunden for ændringer er i hvert fald på papiret er sikkerhed.

2020-racerne var historiens hurtigste, og man mente, at de var ved at blive for hurtige til både baner og Pirellis dæk. Derfor så man sig nødsaget til at pille lidt downforce af dem.

Retfærdigvis skal det tilføjes, at det var et synspunkt, som Mercedes’ tekniske chef James Allison bakkede op om før sæsonstart.

