Antyder snyd: Den grønne Red Bull

MONTMELÓ (Ekstra Bladet): Da Aston Martin-mekanikerne trillede AM22’eren til teknisk tjek i Barcelona, blev øjenene spærret op både hos medier og i de øvrige garager. På afstand skulle man tro, at der var tale om en grøntmalet RB18’er.

Tilbage i 2020 fik teamets racer øgenavnet ‘den lyserøde Mercedes’, fordi den reelt var en kopi af den et år ældre mesterskabsvinder.

Derfor gik der ikke længe, før navnet ‘den grønne Red Bull’ florerede i Barcelona, ligesom man på sociale medier morede sig over, hvordan Sebastian Vettel igen for lov til at køre i samme bil, som han vandt fire mesterskaber med.

Lighederne er MEGET slående.

En ting er noget som sidespejlene, gællerne på siden, hvordan bunden er komplet ændret, men den meget tydelige lighed er sidekasserne (sidepods).

Formen på sidekasserne er nærmest identiske. Foto: Tariq Mikkel Khan

Til den anden vintertest var Red Bull en af de store historier med sine markant anderledes sidekasser sammenlignet med Ferraris meget brede og Mercedes’ ekstreme smalle.

I Barcelona til løb seks kører Aston Martin med præcist samme koncept som Red Bull.

- Det er en kæmpe ændring. Aerodynamikken er forskellig, og filosofien er en helt anden. Vi tror, at det er den rigtige vej at gå, siger Lance Stroll.

Hans ældre og mere erfarne teamkammerat Sebastian Vettel forventer dog ikke, at teamet tager et kæmpe skridt frem lige nu og her.

Det internationale motorsportsforbund, FIA, fortæller, at man allerede har foretaget en rutinemæssig undersøgelse af de planlagte opgraderinger på forhånd, fordi de lignede Red Bulls.

Man må godt lade sig inspirere af rivaler i Formel 1, men ikke overføre decideret viden. Begge teams samarbejdede med data, og der var ingen tegn på urent trav, siger FIA.

Efterfølgende hævder Aston Martin, at man forsøgte dette præcise koncept i vindtunnelen allerede tilbage i november, og i virkelighedens verden kan man heller ikke kopiere en bil på et par måneder.

Alligevel er Red Bull alt andet end tilfredse og antyder snyd. De bemærkede FIA’s erklæring ‘med interesse’ og tilføjer, at hvis nogle af Red Bulls immaterielle rettigheder er overført, vil det vække ‘stor bekymring’.

Aston Martin hentede nemlig sidste år et par prominente ingeniører hos netop Red Bull inklusive den tidligere chef-aerodynamiker Dan Fallows, som fra 2. april er teknisk chef for Aston Martin.

Fallows arbejdede både på Red Bulls 2021- og 2022-bil, da Aston Martin headhuntede ham sidste sommer. Siden sloges de to teams over længden på ingeniørens karantæneperiode.

Så de sidste mistanker eller anklager er næppe bragt til torvs i denne sag!

Sebastian Vettel var klart bedre i træning, end han har været først på sæsonen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Slet ikke efter Sebastian Vettel var sjettehurtigste i anden træning.

Vanen tro er Spaniens Grand Prix scenen for sæsonens første store opgradering af bilerne. Foruden Aston Martin kom med Ferrari med sine første væsentlige ændringer, Red Bull’en er blevet lidt lettere, mens McLaren, Alfa Romeo og til dels Alpine har mange nye dele med.

Tilsyneladende er Ferrari og Red Bull stadig hurtigst, mens Mercedes igen stak snuden frem under træning og måske nærmer sig topholdene. McLaren havde tekniske problem, så de viste ikke, hvad den opdaterede bil kan.

Hos Kevin Magnussen og Haas ventes først nye dele til juli.

Flere problemer har drillet Red Bull-kørerne: 'Forhåbentligt har vi fået det løst'

