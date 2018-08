Arbejder intenst i kulissen: Kørerrokade lurer i F1

SPA (Ekstra Bladet): En hurtig kørerrokade, som involverer tre teams, arbejdes der intensivt på i kulissen.

Den er afstedkommet af ejerskiftet hos Force India, hvor det er et spørgsmål om tid, før Lance Stroll rykker fra Williams.

Store flyttedag kunne blive til Singapores Grand Prix. Canadieren skulle i så fald overtage Esteban Ocons sæde, som rykker videre til McLaren. Det ledige Williams-sæde får Robert Kubica. Bliver rokaden en realitet ender Stoffel Vandoorne med sorteper.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er belgieren under alle omstændigheder færdig hos McLaren efter denne sæson, og Esteban Ocon har været i Woking for at få lavet et sæde.

Ligesom sidste års kørerrokade i forbindelse med, at Red Bull og McLaren byttede motorleverandører, skal en række elementer falde i hak.

Mercedes-teamchef Toto Wolff repræsenterer Esteban Ocon og styrer franskmandens karriere. I weekenden til sin pressebriefing sagde han:

- Der foregår vist mange diskussioner i øjeblikket. Men det er ikke op til en part, som beslutter sig for at flytte; vi er nødt til at rykke flere skakbrikker, og det står ikke klart endnu.

Artiklen fortsætter under billederne

Der er kørerrokade på vej i Formel 1-feltet. Foto: All Over

Lance Stroll kan være væk fra Williams inden længe. Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP.

Se også: Hamilton leverer elegant sviner til forkælet kollega

Se også: Ansvarlig for monstercrash: Hülkenberg hårdt straffet

Også Williams-teamchef Claire Williams antydede det oplagte på Spa: At Lance Stroll næppe fortsætter på teamet resten af sæsonen. Farmand Lawrence Stroll tilbringer allerede det meste af sin tid hos Force India.

- Formel 1 har det med at slå en masse sving, ikke? Det skulle jeg mene, at vi har set alene henover de seneste uger (Alonsos karrierestop og Ricciardos karriereskifte eksempelvis, red.).

- Vi får at se, hvad der sker. Måske vil det være lidt mærkeligt, hvis Lawrence ejer et team med hans søn i et andet, men hey; det her er F1, siger hun.

Watt hylder Ferrari og Haas: To kørere scorer topkarakterer

Se også: Chat med Jason: - Giv ham karantæne

Uro i kulissen: Mystik omkring Force India-lynsalg

Se også: Fejlfrit mener Haas-boss - Kevin ikke enig