'Arrogant' Haas-ejer svarer igen: Vi har brug for Romain og Kevin

Formel 1-erfaring er vigtigere for Haas end at have en amerikansk kører, forklarer teamejeren efter kritik i hjemlandet

Af flere omgange har Gene Haas og værktøjsmilliardæren Formel 1-team været udsat for kritik i USA, fordi de ikke har fidus til at ansætte en amerikansk kører. En bjørnetjeneste for både køreren og Haas-teamet, da ingen amerikanere har den fornødne erfaring, lød forklaringen.

'Forkert og arrogant', fnyste den 77-årige tidligere amerikanske F1-verdensmester Mario Andretti senest.

Mest af alt beror den ophedede diskussion på misforståelser, forklarer den 'arrogante' teamejer Gene Haas i et længere optaktsinterview til den kommende sæson.

Ekstra Bladet var til stede under første runde af denne debat, da amerikanske medier under USA's Grand Prix efterspurgte en amerikansk kører som Indycar-mester Josef Newgarden på det amerikanske Formel 1-hold. Hvortil teamchef Günther Steiner ganske nøgternt forklarede, hvordan det under opbygningen af et team var vigtigere at have kørere med F1-erfaring.

Ikke alle medier refererede det gruppe-interview lige objektivt ...

- Han svarede noget a la, at det ikke lå i toppen af vores prioritetsliste, og så stak tingene ligesom i forskellige retninger, som folk gik i gang med deres antagelser, konstaterer Gene Haas.

- Diskussionen om amerikanske kørere er ikke rigtig en diskussion. Jeg tror på amerikanske kørere - mit Nascar-hold er fyldt med dem, og vi har vundet masser af løb og mesterskaber. Naturligvis er kulturen anderledes, men der er helt sikkert kompetente amerikanske kørere, som kan gøre sig i Formel 1.

Sidste år var der tidspunkter, hvor jeg følte, at vores kørere var bedre end vores bil

- Men vi er ikke klar til det endnu, og med de begrænsede test, som holdene har til rådighed, vil det blive svært for en kører, som ikke har været en del af et udviklingsprogram at komme på omgangshøjde. Det var vist den pointe, Günther prøvede at fremsætte

Teamchefen nævnte også, at kendskab til de sarte Pirelli-dæk er uhyre vigtigt i moderne Formel 1. Og dem lærer man ikke at kende fra den ene dag til den anden. Spørg bare tilbagevendte Robert Kubica, som trods F1-erfaring havde det svært med at få dem til at fungere optimalt.

Og så misser amerikanske medier en anden ting. Gene Haas er ikke i Formel 1 for at blive kendt i USA. Det er han allerede på grund af sit Nascar-team. Derimod vil han gerne sælge sine CNC-maskiner til resten af verden, hvorfor han ikke har en særlig interesse i en amerikaner bag rattet.

Vores kørers erfaring er uvurderlig

- Faktum er, at vi stadig lærer her i Formel 1. Hvis vi henter en kører, som har brug for at lære om Formel 1, er det formentlig hverken godt for os eller dem. Sidste år var der tidspunkter, hvor jeg følte, at vores kørere var bedre end vores biler.

- Så vi skal gøre det bedre, men når vi ved, hvor vi skal forbedre os, er det i store træk takket være vores køreres erfaring.

- Vi siger ikke nej til en amerikansk kører, men virkeligheden er, at de amerikanske kørere med den påkrævede superlicens for at køre Formel 1 burde være hos et team, der kan være deres målestok i stedet for den anden vej rundt.

- Men vi forventer en dag at være i den position - ideelt hellere før end senere - men det er kun vores tredje år, og vi er nødt til at forbedre os på en række områder. Romain Grosjean og Kevin Magnussen spiller en stor rolle i de forbedringer på grund af deres erfaring.

- De hjælper os, ret hurtigt, til at fastslå, hvorvidt vi er på vej i den rigtige retning, eller vi bør ændre vores tilgang. Den erfaring er uvurderlig, som vi udvikler os til at blive et hold, der på sigt kan udfordre i kampen om podier i stedet for bare point, siger Gene Haas.

Se også: Banker på hos Haas: Amerikansk mester drømmer om F1

Se også: Særbehandling til F1-stjerne - nu får han sviner af kollega

Se også: Kevin-bagmand indgår aftale med Haas