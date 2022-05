Arrogante Mercedes scorer selvmål

DET SÅ IKONISKE team med otte verdensmesterskaber på stribe har ikke løst deres problemer med bilen, og jeg ser det ikke blive bedre med det samme.

Det så berømte fænomen ’porposing’, hvor bilen hopper på langsiden, har vi set talrige teams have problemer med, men Mercedes er det team, som lider allermest. Løsningen synes ikke lige om hjørnet, og det er katastrofalt for det stolte team.

NÅR JEG HØRER teamchef Toto Wolff udtale sig, overrasker det mig, at han er helt uden ide om, hvordan de skal løse deres massive problemer.

Faktisk vil jeg gå så langt som at sige, at det er pinligt at ramme så langt ved siden af skiven med dette års bil. Vi taler altså om teamet, som før budgetloftet havde uanede ressourcer og flest kloge hoveder ansat.

NÅR JEG KIGGER tilbage på vintertest i Spanien forud for sæsonen, husker jeg bedst, hvordan Mercedes havde travlt med at forsøge at ’narre fjenderne’ og køre de første dage med en bil, som slet ikke lignede den, man skulle køre løb med.

Mercedes forsøger sig med et markant anderledes koncept, som de stadig tror på, men som endnu ikke har fungeret optimalt. Foto: Ricardo Arduengo/Ritzau Scanpix

Sidekasserne på bilen ændrede teamet til anden test til en version, som var langt fra den første udgave, man kørte med – endda i en sådan grad at Red Bull røg helt op i det røde felt og talte om, at det var uetisk.

MÅSKE MAN VAR blevet så arrogant hos Mercedes, at man brugte tid på at køre med et design på bilen, som man udmærket godt vidste, ikke var det bedste, man havde, i troen på at man i vanlig stil havde overhånden, når man først rullede de tunge skyts ud.

Jeg tænker, at det havde været klogest at bruge tiden fornuftigt og køre test med bilen i den konfiguration, den har nu, og så havde man haft mere information med henblik på at løse de massive problemer, de står med.

MERCEDES-PROBLEMERNE ligner noget, som skal løses ved et trylleslag, idet teamet udtaler, at videnskab bør sejre over mystik. Det er jo den pæne måde at sige, at de ikke fatter, hvad problemet eller løsningen er – og så er det virkelig op ad bakke.

Men løser tyskerne problemet med porposing, kan de sænke deres bil længere ned mod jorden, og det kommer til at gøre en massiv forskel. Sænker man en Formel 1-bil bare 2-3 millimeter, kan det mærkes bag rattet og ses på stopuret. Og rygterne vil vide, at Mercedes pt kører med en ridehøjde, som er hele 2-3 cm højere, end det man ønsker.

Tilmed står Toto Wolff og co. nu med problemet, at deres stjerne Lewis Hamilton er ved at miste modet.

Toto Wolff oplever modvind for første gang i sin tid som Mercedes-chef. Foto: Chris Graythen/Ritzau Scanpix

NÅR JEG SER tilbage på Hamiltons karriere, har han aldrig haft så store problemer med at følge med som nu. Om det er gokart, Formel 3, Formel 2 eller i Formel 1, er det faktum, at Lewis altid har været lynhurtig og altid har været hurtigste mand hos de teams, han har kørt for.

Så det er første gang i hans liv, at han står med udfordringen at skulle finde sig i, at der er en kører, som i samme grej faktisk saver ham midt over. Det kan sagtens være begyndelsen på enden, vi her er vidner til.

JEG TROR IKKE, at Hamilton kan finde motivationen til at fortsætte på den anden side af hans nuværende kontrakt, som løber til udgangen af 2023. Jeg tror dog ikke, at han forlader den synkende skude hverken i løbet af i år eller ved årets udgang.

Men det bliver spændende at se, hvordan den syvdobbelte verdensmester tackler krisen, han står midt i.

--------- SPLIT ELEMENT ---------



Miami International Autodrome

Sidste gang, der blev kørt Formel 1 i Florida var i 1959 på Sebring, men 2022-udgaven bliver kørt på en splinterny bane anlagt ved Hard Rock Stadium.

Banen er designet til at give gode muligheder for overhalinger, idet der er mange lige strækninger, hvor DRS overhalinger bliver rimeligt nemme.

Et par chikaner som vil kræve stor præcision, og banen minder mig om en blanding mellem Singapore, Rusland og Baku. Skal nok give spændende racing, men nok ikke den bedste bane at være tilskuer på.