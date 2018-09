McLaren-boss: Formel 1 er en tikkende bombe

McLaren-direktør Zak Brown mener, at Formel 1-verdenen har så alvorlige sprækker i fundamentet, at han frygter et decideret kollaps

Der er noget råddent i Formel 1-verdenen. I hvert fald hvis man spørger Zak Brown.

McLaren-direktøren er ifølge Autosport bekymret for motorsportens kongeklasse, som han mener har brug for forandring, hvis ikke det hele skal eksplodere.

Liberty Media, der købte hele F1-selskabet af milliardæren Bernie Ecclestone i 2017, har annonceret markante ændringer i 2021 - men Brown frygter, at de ændringer kommer for sent.

Det kræver handling nu, hvis ikke sporten skal blive ødelagt, siger han.

- Vi har alle set det komme, og jeg er ikke misundelig på det, Liberty har overtaget - for det her startede for noget tid siden.

- Bernie havde kontrollen og holdt det sammen, men det var en tikkende bombe, og nu er der flere ting, der eksploderer.

- Det har jeg sagt til Liberty, og det er ikke så fedt. Men nogle gange er det nødvendigt for noget at bryde sammen, før det kan repareres, siger Zak Brown og drager en parallel til finanskrisen, der i hans øjne afstedkom mere solide banker.

Grundpillen i hans kritik er af økonomisk karakter. Måske ikke overraskende efter som Brown ganske vist har motorsportserfaring, men som udgangspunkt er marketingsmand.

Alligevel kan man ikke modsige, at der er problemer, når de tre bedste og mest velkonsoliderede hold fortsætter med at dominere stort, mens alle øvrige teams problemer med at følge med eller blot af få økonomien til at hænge sammen, som vi senest har set det i Force India.

Derfor er der brug for action nu og ikke om tre år, mener Brown, der peger på budgetloft og nye regulativer omkring bilerne.

- De har brug for at få det gjort i år - vi har talt om det længe nok.

- De har alle de rigtige ideer, de har input fra alle holdene, de ved, hvor modstanden er - de skal bare gennemføre det. De ejer sporten, siger Zak Brown.

Foreløbig kører Formel 1-feltet videre som før med næste grandprix i Singapore. Det bliver kørt søndag kl. 15.10 med kvalifikation et døgn før. Du kan naturligvis følge det live her på sitet.

