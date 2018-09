Trodsig Kimi til angreb på komisk pressemøde: - Hvorfor ikke?

SINGAPORE (Ekstra Bladet): Kørermarkedets seneste kæmpe overraskelse blev offentliggjort før weekendens grandprix, da snart 39-årige Kimi Räikkönen ikke alene stopper hos Ferrari, men fortsætter hos Sauber på en toårig aftale.

Den finske ‘Iceman’ vil derfor være mindst 41 år gammel, før F1-karrieren slutter. Og næppe med flere sejre til cv’et. Godt nok er Sauber i fremgang, men vinde gør man ikke med det schweiziske team.

Grundene til at køre karrierens 17. og 18. (!) F1-sæson, hvor karrieren begyndte i 2001, blev man ikke meget klogere på i Singapore.

Finnen er kendt for at være en mand af få ord. Han sad som en statue til den indledende pressekonference og leverede svar, som i værste udlægning var ubegribeligt arrogante og i bedste ufrivilligt temmelig morsomme.

Selv på en dag, hvor medier og fans med rette kan stille spørgsmålet, hvad der driver en mangemillionær og tidligere verdensmester til at forlænge karrieren med genopbygning af et team i Formel 1’s B-klasse, nægtede han at give et fyldestgørende svar.

Hvorfor skifte til Sauber, lød det indledende spørgsmål?

- Hvorfor ikke, svarede Räikkönen.

Ordstyreren forsøgte igen.

- Fordi jeg har lyst til det. Hvorfor gør I det så kompliceret?

- Naturligvis har jeg mine grunde, og det er nok for mig. Jeg er ret ligeglade med, hvad andre mener, så længe jeg er tilfreds med mine egne grunde, er det nok for mig.

Og du er stadig passioneret, hvad racing angår, hjalp intervieweren på vej …

- Nej, faktisk ikke. Bare for at lave tricks med jer skrev jeg under, så jeg tilbringer to år der med at være utilfreds.

- Okay, Kimi. Tak for det indblik.

- Velbekomme, svarede den kommende Sauber-kører.

Salen klukkede.

Kimi Raikkonen stod noget ufrivilligt for underholdningen ved dagens pressemøde. Foto: Ritzau Scanpix

Da der blev åbnet op for spørgsmål fra andre, blev man en smule klogere. Forrige weekend på Monza fik finnen beskeden om, at Charles Leclerc overtog hans Ferrari-sæde i 2019. Først der begyndte forhandlinger med Sauber.

Sauber har kun vundet et løb - og som BMW Sauber - så motivationen ville den legendariske finske journalist Heikki Kulta også høre til. Når man altid kun har kørt for at vinde, hvad skal målsætningen så være hos Sauber?

- Jeg ved det ikke. Jeg tror ikke. Altså det er altid målet. Er det realistisk? Hvem ved? Du kan kun gå efter de bedste placeringer og se, hvad der sker.

Michael Schumacher var ganske vist 43 år, før han stoppede sin karriere. Men de fleste trækker stikket før de 40.

- Racing, får en journalist tvunget ud af finnen, da han bliver bedt om at forklare, hvad Formel 1 giver ham.

- Snak med jer gutter, tilføjer sidemanden Lewis Hamilton.

- Yeah. Helt klart den bedste del af weekenden, siger Kimi Räikkönen og blinker.

- Helt ærligt. Jeg har altid sagt, at jeg ville stoppe, når jeg føler, at det er rigtigt. Jeg behøver ikke at kommentere, hvordan jeg føler. Naturligvis er racerløbet den del af weekenden, jeg nyder mest, og hvorfor vi er her.

- Det er en stor del af raceweekenden, mens alt det andet er normalt for os, men ikke hvorfor vi kommer. Grunden er at køre og race.

- Alt det andet følger med pakken. Og det er ikke ofte, at du får en pakke, som kun indeholder gode ting. Vi kender alle hinanden. Det er de samme svar, de samme spørgsmål hver gang, så det er ikke for svært, siger Kimi Räikkönen.

Udover den irriterende presse dækker alt det andet også de sponsorer og fans, som betaler for, at 20 mænd kan blive millionærer på at konkurrere i verdens hurtigste og mest avancerede racerbiler.

Og særligt fansene elsker ‘The Iceman’. Han er fortsat en af Formel 1’s ubetinget mest populære kørere.

Kevin Magnussen sad også i panelet denne torsdag - uden at blive spurgt om det store. Danskeren erklærede dog sine planer om at holde sig fra Fernando Alonso denne weekend …

Kevin Magnussen vil holde sig fra Alonso i Singapore, fortalte han på pressemødet. Foto: Ritzau Scanpix

