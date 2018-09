Haas-boss er fortørnet: Rival bryder gentlemanaftale

Kutymen i Formel 1 er at varsle en protest, før den tællende del af weekenden går i gang, men Renault trak sin til efter løb. 50 procents chance for, at Haas får sine point igen, vurderer teamchefen

SINGAPORE (Ekstra Bladet): Alle kneb gælder i konkurrencen om fjerdepladsen i konstruktør-VM. Men der er mange måder at konkurrere på.

Hvordan Renaults protest fratog Romain Grosjeans og Haas-teamets otte point for sjettepladsen i Italiens Grand Prix vækker opsigt - også i det internationale motorsportsforbund, FIA.

For den bryder med en mangeårig gentlemanaftale mellem holdene.

Finder man en uregelmæssighed på en konkurrents racer, gør man opmærksom på det efter de første træninger; fiks før den tællende del af weekenden begynder, ellers venter en protest.

I tilfældet Haas-racerens gulv slog Renault først til efter løbet.

- I meget lang tid har der ingen protester været efter et løb, så jeg er lidt overrasket. Men igen er jeg ikke. Hvad ville du gøre, hvis du var Renault, spørger Günther Steiner og svarer gerne selv på sit eget spørgsmål:

- Jeg ville ikke have gjort det samme. Jeg ville have gjort, hvad andre folk har gjort tidligere. Renault er i en position, hvor de blev overhalet i kampen om fjerdepladsen, og det udløste beslutningen. Vi er nødt til at gøre noget, ellers slutter vi femmer, lyder Haas-teamchefens ræsonnement.

- Renault kan gøre, som de vil. Internt har folk stillet spørgmålstegn ved det, og det burde de også gøre, siger han.

Problemet centrerer sig om den forreste del af racerens gulv, som skal have en vis radius. Haas - og Sauber - havde tolket et teknisk reglement anderledes, og det blev præciseret i slutningen af juli med besked om at bringe det i orden til Monza.

Hvad Haas-teamet ikke kunne nå, fordi de ikke selv producerer sine dele på fabrikken, men benytter sig af underleverandører.

Kevin Magnussens arbejdsgiver mener stadig ikke, at de har gjort noget forkert. Hvorfor sagen behandles af FIA’s appelret 1. november.

- Det er en teknikalitet, som går hånd i hånd med procedurer, som jeg ikke mener, var fulgt korrekt. Og ikke kun fra vores side.

- Sagen er meget kompleks, og jeg tror ikke helt stewards forstod, hvad vi prøvede at forklare dem. Derfor diskvalificerede de os, men jeg håber, at appelretten har en bedre forståelse og mere tid til at høre på vores forklaring.

Om Haas får sine point igen, vurderer bossen som 50/50.

Detaljen på gulvet får ingen indflydelse på resten af sæsonen. Til weekendens løb i Singapore introducerer Haas et opgraderet gulv, som skulle leve op til alle regler - og være bedre end det foregående.

Günther Steiner er ikke tilhænger af Renaults måde at agere på. Foto: Jan Sommer

