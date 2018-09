Kevin i dobbelt-kamp: Her er det afgørende punkt i million-striden

SINGAPORE (Ekstra Bladet): Kevin Magnussen langvarige strid med sin tidligere manager Dorte Riis Madsen OG sin tidligere advokat Kristian Paaschburg har kurs mod landsretten.

Racerkøreren har anket byrettens afgørelse fortæller Kristian Paaschburg til TV2.

Det er fortsat uklart, hvorvidt anken går på hele sagskomplekset eller kun den anden del (en såkaldt adcitationssag), hvor Kevin Magnussens advokater krævede, at et eventuelt krav på grund af mangefuld rådgivning skulle betales af Kristian Paaschburg.





Ekstra Bladet har været i kontakt med Dorte Riis Madsens og Kevin Magnussens respektive advokater, men ingen af dem ønskede at kommentere eller uddybe.

Tidligere torsdag i Singapore spurgte Ekstra Bladet Kevin Magnussen om sagen ville nå landsretten.

- Hvis nogen anker, så gør den, hvis ikke, gør den ikke, svarede han.

- Anker I den?

- Det kan jeg ikke svare på. Det er jura, som jeg ikke har så godt forstand på.

Dommen er temmelig kompleks.

På papiret tabte racerekøreren begge sager, men der var ikke just tale om et sviende nederlag.

Kevin Magnussen skal betale 20 procent af den løn, han får udbetalt frem til sommeren 2021, til sin tidligere manager plus afgive 20 procent af et selskab, som har lange udsigter til at blive noget værd.

Det er langt mindre, end hun satsede på, og mindre end hvad hun ifølge racerkørerens forklaring i byretten fik tilbudt i forlig, før sagen gik i gang.

På grund de store investeringer fra Bestseller i karrierens unge år råder Kevin Magnussen kun over en lille del af sin indtægt. Hun krævede derimod 20 procent af samtlige bruttoindtægter - potentielt 30-40 millioner kroner - men måtte nøjes med et par millioner.

Racerkøreren tabte også mod sin tidligere advokat, men kun fordi sagen var forældet.

Kristian Paaschburg fik i februar 2018 en bøde på 10.000 kroner af Advokatnævnet for at have tilsidesat god advokatskik ved at have rådgivet Dorte Riis Madsen og Kevin Magnussen på samme tidspunkt. Byretsdommeren fandt dog ikke, at det var bevis nok til en interessekonflikt.

Til gengæld var dommen hård i sin vurdering af den kontrakt, som ligger til grund for hele striden.

Det var ‘ansvarspådragende' for advokat Paaschburg at formulere en aftale, som hverken gav mening sprogligt eller i forhold til Bestsellers investering i karrieren, lyder det. En advokat med indgående kendskab til samtlige aftaler mellem parterne burde have vidst bedre.

Men han slap altså for at friholde et hvert økonomisk krav fra den tidligere manager på grund af forældelsesfristen.

