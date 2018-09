Formel 1-transfer vækker opsigt: Stjerne tog fusen på rivaler

Kimi Räikkönen overraskede F1-verdenen, da han 11. september meldte ud, at han stopper hos Ferrari ved sæsonens udgang for at køre hos Sauber, hvor hans F1-karriere startede, for de næste to år.

Den finske racerkører vil derfor være mindst 41 år gammel, før F1-karrieren slutter.

Skiftet overrasker særligt rivalen Daniel Ricciardo, der troede, at Räikkönen ville stoppe karrieren, efter Ferrari fra den næste sæson erstatter ham med Charles Leclerc.Det skriver motorsport.com.

Daniel Ricciardo

- Jeg forestillede mig, at Ferrari ville lave de ændringer, som de har gjort. Jeg troede dog, at Kimi ville stoppe endegyldigt, hvis han forlod Ferrari.

- Jeg er også overrasket over, at han har skrevet en to-årig aftale. Han ligner ikke altid en, der nyder sporten, men det gør han åbenlyst mere, end vi tror, han gør, siger Riccardo, der fra næste sæson skal køre hos Renault.

Et skridt ned

Det er efterhånden fire år siden, at Kimi Räikkönen endte øverst på podiet til et grandprix. Faktisk har han ikke vundet et eneste race, siden han skiftede til Ferrari. Alligevel har han været på podiet 23 gange i den tid.

Og selv om Sauber er blevet et langt bedre hold over de seneste 12 måneder under Fred Vasseurs ledelse, så kommer finnen sandsynligvis til at have nok at gøre med at kæmpe for point i fremtiden. Sauber har kun vundet et grandprix.

Derfor var den tyske Renault-kører Nico Hülkenberg også overrasket over finnens skifte, men han forstår beslutningen.

- Vi elsker alle at køre race, og det er svært at stoppe - specielt i Formel 1. Det er et fedt liv, og det er vores arbejde. Derfor er det et stort skridt at stoppe endegyldigt og herefter ikke foretage sig noget.

- Men at tage et skridt ned fra et tophold og en bil, der normalt overhaler med en omgang, til et hold og en bil, der bliver overhalet med en omgang, er ret interessant.

- Jeg er dog sikker på, at han har sine årsager til det. Han har tydeligvis stadig god fart, så han har alle grunde til at fortsætte," fortæller Nico Hülkenberg.

Nico Hülkenberg

Svær at blive klog på

Forud for weekendens grandprix i Singapore var Räikkönens skifte også et stort tema på pressemødet. som Ekstra Bladet også var tilstede ved.

Men 'The Iceman' levede op til sit ry for at være en mand af få ord, så man blev ikke meget klogere på hans tanker omkring skiftet.

Da han blev spurgt om årsagerne til skiftet, lød svaret:

- Hvorfor ikke? Fordi jeg har lyst til det. Hvorfor gør i det så kompliceret?

- Naturligvis har jeg mine egne grunde, og det er nok for mig. Jeg er ret ligeglad med, hvad andre mener, så længe jeg er tilfreds med mine egne grunde, er det nok for mig, svarede han de fremmødte journalister.

Hvis Kimi Räikkönen fuldfører sin to-årige kontrakt med Sauber, vil han ikke bare gennemføre sin 18. sæson - han vil også overgå Rubens Barrichellos alletiders rekord for flest grandprix-starter.

