Noget rod for Kevin: Kigger Romain over skulderen

SINGAPORE (Ekstra Bladet): Den sene session før natløbet i Singapores gader er en af årets vigtigste træninger, for som den eneste køres den efter solnedgang og under lignende forhold som under tidtagning og race.

På forhånd var Haas-teamet en smule nervøse: På papiret kan VF18’eren bedre lide hurtigere bane end de langsomme. Ligesom i Monacos gader er overhalinger sjældne, så farten på den enkelte omgang er altafgørende.

Romain Grosjean fik vist potentialet, mens Kevin Magnussen ikke fik meget ud af omgangene på det sarte lyserøde hypersoft-dæk.

Franskmanden var en tiendedel efter Renaults Carlos Sainz som ‘best of the rest’, mens Kevin Magnussen var langt efter. På deres første forsøg var Grosjean bedre i samtlige sving pånær to …

- Hvis man kigger på data, var det nogle rodede omgange, jeg kørte i dag. Det er, hvad det er, for det er kun fredag. Frem til i morgen arbejder jeg på at sætte omgangen bedre sammen. Egentlig overkørte jeg bare og missede udgangen af svingene alle steder, siger danskeren til Ekstra Bladet.

- Det ville selvfølgelig være bedre at være helt deroppe i anden træning. Et par gange i år har jeg formået at vende det rundt, og så længe du har fornemmelsen, er det lidt ligegyldigt, om du har sat tiden, siger han.

Kevin Magnussen fik ikke den optimale start på gadeløbet i Singapore. Foto: AP

- Brækker man det op har jeg nogle gode sving indimellem. Jeg skal bare sætte tingene sammen og finde rytmen lidt bedre.

Hypersoft-dækket har egentlig kun én hurtig omgang i sig. Alligevel formåede danskeren på sin sidste omgang at køre personligt bedste i tredje sektor vel at mærke med et fordæk ødelagt af et flatspot. Så der er i den grund rum for forbedring. Noget af den kan komme fra at kigge over i den anden side af garagen.

Umiddelbart tegner Haas til at skulle kæmpe med Renault og til dels Force India og McLaren om pladserne i top ti.

- Renault virker stærke. Romain viste, at bilen er i stand til at matche dem, så det giver lidt ro i maven, siger Magnussen.

Grosjean var udmærket tilfreds og forventede en tæt kamp mod Renault til lørdagens kvalifikation.

Potentialet er der i Haas-raceren, men som altid bliver det en tæt kamp om at nå Q3. Foto: Yong Teck Lim/Ritzau Scanpix

Kevin i dobbelt-kamp: Her er det afgørende punkt i million-striden

Trodsig Kimi til angreb på komisk pressemøde: - Hvorfor ikke?

Se også: Teamet storroser Kevin: 'Den ideelle kører for Haas'

- Vi forbedrede os fra første til anden træning, hvilket er et godt tegn. Vi kan stadig blive hurtigere, men sådan er det altid på bybaner. Alle kæmper vist med at få dækkene til at fungere. Der er et ret stort stort spring til hypersoft, og vi skal sikre os at være gode på alle typer, siger han.

Hypersoft er godt til en enkelt omgang, men så bliver det kompliceret og svært at køre hurtigt igen.

Kvalifikationen køres klokken 15.00 dansk tid.

Kiesa forklarer: Derfor er jeg fortrøstningsfuld i forhold til Kevins chancer

Mød Kevins crew: 'Han er en af drengene'

Debriefing fra Monza: Teori efter Alonsos Kevin-sabotage - var det med vilje?

20 år siden: Da F1-teams kæmpede om Magnussen